«Ахмат»: «Визеу почти подписал контракт с бразильским топ-клубом, но выбрал нас»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскрыл подробности сделки по форварду Фелипе Визеу. Бразилец вместо Чечни мог отправиться на родину.
«Визеу уже почти подписал контракт с одним из бразильских топ-клубов. А когда появился «Ахмат», он изъявил желание перейти к нам, он выбрал нас. Футболист ещe не реализовал себя, мы в него верим. Один из наших тренеров встретился с Визеу. К тому же Фелипе дружит с Раванелли — игроком нашей команды», – рассказал Айдамиров.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА также претендует на Визеу, который прошлый календарный год провeл в «Гремио».
- «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.
- 29 февраля чеченцы проведут первый официальный матч в 2020 году против «Ростова».
Источник: «Чемпионат»