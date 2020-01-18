«Ахмат»: «Визеу почти подписал контракт с бразильским топ-клубом, но выбрал нас»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскрыл подробности сделки по форварду Фелипе Визеу. Бразилец вместо Чечни мог отправиться на родину.

«Визеу уже почти подписал контракт с одним из бразильских топ-клубов. А когда появился «Ахмат», он изъявил желание перейти к нам, он выбрал нас. Футболист ещe не реализовал себя, мы в него верим. Один из наших тренеров встретился с Визеу. К тому же Фелипе дружит с Раванелли — игроком нашей команды», – рассказал Айдамиров.