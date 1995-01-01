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    «Ахмат»: «Визеу почти подписал контракт с бразильским топ-клубом, но выбрал нас»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскрыл подробности сделки по форварду Фелипе Визеу. Бразилец вместо Чечни мог отправиться на родину.

    «Визеу уже почти подписал контракт с одним из бразильских топ-клубов. А когда появился «Ахмат», он изъявил желание перейти к нам, он выбрал нас. Футболист ещe не реализовал себя, мы в него верим. Один из наших тренеров встретился с Визеу. К тому же Фелипе дружит с Раванелли — игроком нашей команды», – рассказал Айдамиров.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА также претендует на Визеу, который прошлый календарный год провeл в «Гремио».
    • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.
    • 29 февраля чеченцы проведут первый официальный матч в 2020 году против «Ростова».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1313

      alarm 6 часов назад

      конечно, когда стоит выбор перед топ-клубом и ахметом - тут двух мнений быть не может.

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