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  • «Ахмат»: «Визеу почти подписал контракт с бразильским топ-клубом, но выбрал нас»

«Ахмат»: «Визеу почти подписал контракт с бразильским топ-клубом, но выбрал нас»

18 января 2020, 01:49
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскрыл подробности сделки по форварду Фелипе Визеу. Бразилец вместо Чечни мог отправиться на родину.

«Визеу уже почти подписал контракт с одним из бразильских топ-клубов. А когда появился «Ахмат», он изъявил желание перейти к нам, он выбрал нас. Футболист ещe не реализовал себя, мы в него верим. Один из наших тренеров встретился с Визеу. К тому же Фелипе дружит с Раванелли — игроком нашей команды», – рассказал Айдамиров.

  • Ранее сообщалось, что ЦСКА также претендует на Визеу, который прошлый календарный год провeл в «Гремио».
  • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.
  • 29 февраля чеченцы проведут первый официальный матч в 2020 году против «Ростова».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Удинезе Ахмат Визеу Фелипе
Комментарии (2)
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Сарделька
1579343732
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