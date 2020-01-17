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  • Ди Марцио: «Интер» хочет арендовать Мозеса, если из клуба уйдет Политано

Ди Марцио: «Интер» хочет арендовать Мозеса, если из клуба уйдет Политано

17 января 2020, 10:35
1

«Интер» рассматривает трансфер полузащитника «Фенербахче» Виктора Мозеса, чьи права принадлежат «Челси».

Итальянский клуб ищет альтернатив на случай, если из клуба уйдет Маттео Политано.

По информации источника, «Челси» просит 10 миллионов за переход. «Интер» готов только на аренду.

  • В этом сезоне Мозес сыграл в семи матчах за «Фенербахче», забил один гол и отдал одну голевую передачу.
  • Под руководством действующего главного тренера «Интера» Антонио Конте нигериец выигрывал чемпионат Англии.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Челси Интер Фенербахче Мозес Виктор Политано Маттео
Комментарии (1)
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Romio-xxx
1579266343
Возможно Мозес сейчас как раз таки нам и пригодился бы,с такой короткой лавочкой...
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