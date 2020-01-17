Ди Марцио: «Интер» хочет арендовать Мозеса, если из клуба уйдет Политано

«Интер» рассматривает трансфер полузащитника «Фенербахче» Виктора Мозеса, чьи права принадлежат «Челси».

Итальянский клуб ищет альтернатив на случай, если из клуба уйдет Маттео Политано.

По информации источника, «Челси» просит 10 миллионов за переход. «Интер» готов только на аренду.