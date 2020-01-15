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    «Севилья» заинтересовалась Зе Луишем

    Нападающий «Порту» Зе Луиш может перейти в «Севилью», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на A Bola.

    Испанцы хотят арендовать 28-летнего игрока до конца сезона. Однако такой вариант не устраивает ни «Порту», ни Зе Луиша. Выкупить футболиста из Кабо-Верде «Севилья» в зимнее трансферное окно не сможет.

    • С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
    • В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
    • «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.

    «Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ


    Источник: «Чемпионат»

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    15.01.2020 18:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1289

      Boeung777 13 часов назад

      Его же вроде Тоттенхэм в аренду взял уже.

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