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«Севилья» заинтересовалась Зе Луишем

15 января 2020, 18:28
1

Нападающий «Порту» Зе Луиш может перейти в «Севилью», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на A Bola.

Испанцы хотят арендовать 28-летнего игрока до конца сезона. Однако такой вариант не устраивает ни «Порту», ни Зе Луиша. Выкупить футболиста из Кабо-Верде «Севилья» в зимнее трансферное окно не сможет.

  • С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
  • В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
  • «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.

«Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ


Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Португалия. Примейра Порту Севилья Зе Луиш
Комментарии (1)
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Boeung777
1579120349
Его же вроде Тоттенхэм в аренду взял уже.
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