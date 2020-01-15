«Севилья» заинтересовалась Зе Луишем

Нападающий «Порту» Зе Луиш может перейти в «Севилью», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на A Bola.

Испанцы хотят арендовать 28-летнего игрока до конца сезона. Однако такой вариант не устраивает ни «Порту», ни Зе Луиша. Выкупить футболиста из Кабо-Верде «Севилья» в зимнее трансферное окно не сможет.

С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.

В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.

«Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.

«Тоттенхэм» и «Порту» согласовали аренду Зе Луиша. Форварду нужно получить разрешение играть в АПЛ



