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Марков: «Слуцкий в «Рубине» очень много шутит»

15 января 2020, 09:29
5

Форвард «Рубина» Евгений Марков поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Специалист пришел в команду в декабре.

«Новые эмоции, новый тренер. Очень много шутит, много изменений. Очень интересно, с нетерпением ждем старта теоретических занятий», – сказал Марков клубной пресс-службе.

  • До декабря Слуцкий работал в голландском «Витессе».
  • Марков в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил четыре гола.
  • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.

Источник: YouTube-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Марков Евгений Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Decorhome
1579071180
Молодец
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Garrincha58
1579082724
вот бы Дзюбе и Слуцкому вместе поработать
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майкл
1579090476
Посмотрим что из этого получится , хотя бы для начала не вылететь из РПЛ
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Chernyi Lis
1579189861
смех хорошо как бы слезы не были..рубин потерял свой дух короче..а еще ждете на стадионах людей..
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