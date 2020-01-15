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    Марков: «Слуцкий в «Рубине» очень много шутит»

    Форвард «Рубина» Евгений Марков поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Специалист пришел в команду в декабре.

    «Новые эмоции, новый тренер. Очень много шутит, много изменений. Очень интересно, с нетерпением ждем старта теоретических занятий», – сказал Марков клубной пресс-службе.

    • До декабря Слуцкий работал в голландском «Витессе».
    • Марков в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил четыре гола.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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    15.01.2020 09:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +57

      майкл 22 часа назад

      Посмотрим что из этого получится , хотя бы для начала не вылететь из РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11613

      Garrincha58 15 января, 13:05

      вот бы Дзюбе и Слуцкому вместе поработать

      1
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      Рейтинг: +10

      Фанат Рубина > Garrincha58 21 час назад

      спасибо нам поленьев итак хватает! можем таких как марков, подберезкин и башкиров еще отдать

      0
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      ...
      Рейтинг: +1653

      playsh > Garrincha58 18 часов назад

      Вместе поработать,но только в костюмах клоунов.

      0
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      Рейтинг: +1403

      Decorhome 15 января, 09:53

      Молодец

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