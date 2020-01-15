Марков: «Слуцкий в «Рубине» очень много шутит»

Форвард «Рубина» Евгений Марков поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Специалист пришел в команду в декабре.

«Новые эмоции, новый тренер. Очень много шутит, много изменений. Очень интересно, с нетерпением ждем старта теоретических занятий», – сказал Марков клубной пресс-службе.