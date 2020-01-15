Марков: «Слуцкий в «Рубине» очень много шутит»

Форвард «Рубина» Евгений Марков поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Специалист пришел в команду в декабре.
«Новые эмоции, новый тренер. Очень много шутит, много изменений. Очень интересно, с нетерпением ждем старта теоретических занятий», – сказал Марков клубной пресс-службе.
- До декабря Слуцкий работал в голландском «Витессе».
- Марков в сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил четыре гола.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
Источник: YouTube-канал «Рубина»