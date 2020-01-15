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    Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм», трансфером будет заниматься Мендеш

    Нападающий «Порту» Зе Луиш может зимой перейти в «Тоттенхэм», который заинтересован в усилении атакующей линии после травмы Гарри Кейна. Лондонцы намерены арендовать форварда португальцев до конца сезона, пишет CM Jornal.

    Готовить переход бывшего футболиста «Спартака» будет португальский агент Жорже Мендеш. Ранее в АПЛ Зе Луишем интересовался «Брайтон».

    • С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
    • В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
    • «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.

    Источник: CM Jornal

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    15.01.2020 06:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1146

      alarm 23 часа назад

      позор хряку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3949

      Добрый Бобер 15 января, 09:40

      Это было бы интересно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      spartakuz 15 января, 07:53

      Эх, отличный был нападающий! Быстрый, прыгучий, атлетичный. Очень пригодился бы к нынешнему Спартаку. Сейчас состав сильно измельчал.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 15 января, 07:38

      5 лет потерял, бедняга.

      -2
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      Рейтинг: +20542

      VVM1964 > vladimir-7 15 января, 09:33

      Получил путевку в жизнь .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > VVM1964 19 часов назад

      Мог бы и раньше перейти из спартака (после 1-2 лет),
      а не из Порту, вот поэтому и потеря этих 5 лет.

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