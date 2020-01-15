Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм», трансфером будет заниматься Мендеш

Нападающий «Порту» Зе Луиш может зимой перейти в «Тоттенхэм», который заинтересован в усилении атакующей линии после травмы Гарри Кейна. Лондонцы намерены арендовать форварда португальцев до конца сезона, пишет CM Jornal.

Готовить переход бывшего футболиста «Спартака» будет португальский агент Жорже Мендеш. Ранее в АПЛ Зе Луишем интересовался «Брайтон».