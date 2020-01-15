Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм», трансфером будет заниматься Мендеш

Нападающий «Порту» Зе Луиш может зимой перейти в «Тоттенхэм», который заинтересован в усилении атакующей линии после травмы Гарри Кейна. Лондонцы намерены арендовать форварда португальцев до конца сезона, пишет CM Jornal.
Готовить переход бывшего футболиста «Спартака» будет португальский агент Жорже Мендеш. Ранее в АПЛ Зе Луишем интересовался «Брайтон».
- С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
- В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
- «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.
Источник: CM Jornal
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