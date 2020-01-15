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  • Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм», трансфером будет заниматься Мендеш

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм», трансфером будет заниматься Мендеш

15 января 2020, 06:15
5

Нападающий «Порту» Зе Луиш может зимой перейти в «Тоттенхэм», который заинтересован в усилении атакующей линии после травмы Гарри Кейна. Лондонцы намерены арендовать форварда португальцев до конца сезона, пишет CM Jornal.

Готовить переход бывшего футболиста «Спартака» будет португальский агент Жорже Мендеш. Ранее в АПЛ Зе Луишем интересовался «Брайтон».

  • С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак», становился чемпионом России.
  • В 109 матчах за «Спартак» форвард забил 35 голов, сделал 23 результативные передачи.
  • «Порту» купил Зе Луиша за 8,5 миллиона евро.

Источник: CM Jornal

Португальская газета с самым большим тиражом. Аудитория в твиттере - более 376 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Порту Тоттенхэм Зе Луиш Мендеш Жорже
Комментарии (5)
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vladimir-7
1579063135
5 лет потерял, бедняга.
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spartakuz
1579064003
Эх, отличный был нападающий! Быстрый, прыгучий, атлетичный. Очень пригодился бы к нынешнему Спартаку. Сейчас состав сильно измельчал.
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Добрый Бобер
1579070418
Это было бы интересно.
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