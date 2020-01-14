Директор «Тамбова» Худяков: «Вариант с арендой Джано мы бы рассмотрели»

Зачем он им? Они что, думают его физики хватит воду подносить на тренировках?Отнюдь.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.
«Пока никакой конкретики нет. Но вариант с арендой Джано мы бы рассмотрели», – сказал Худяков.
- Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
- В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Игроком интересуется «Денизлиспор».
Джано может перейти в «Тамбов»