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    Директор «Тамбова» Худяков: «Вариант с арендой Джано мы бы рассмотрели»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

    «Пока никакой конкретики нет. Но вариант с арендой Джано мы бы рассмотрели», – сказал Худяков.

    • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
    • В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • Игроком интересуется «Денизлиспор».

    Джано может перейти в «Тамбов»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2020 15:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2023

      Томик 14 января, 20:43

      Зачем он им? Они что, думают его физики хватит воду подносить на тренировках?Отнюдь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 20:19

      На бюджетные деньги конечно можно взять кого угодно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      Boeung777 14 января, 18:04

      Бл@ть, его уже кто-то куда-то заберёт?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11216

      vka1970 14 января, 17:58

      Удивительно как наш прекрасный футбол влияет на разных людей.Одни играют, другие загорают, а третьи мозги полоскают.

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