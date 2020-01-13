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    ЦСКА запланировал проведение 10 матчей на трех сборах в Испании

    Стал известен план подготовки ЦСКА к весенней части сезона.

    Клуб собирается провести три сбора в испанском городе Кампоамор.

    Даты сборов: первый – с 14-го по 25-е января, второй – с 29-го января по 9-е февраля, третий – с 13-го по 23-е февраля.

    В этот период ЦСКА проведет 10 контрольных матчей. Уже известны шесть соперников армейцев – это «Дандолк» (24 января), ЛАСК (25 января), «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланн» (5 февраля), «Одд» (8 февраля) и «Картахена» (19 февраля).

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    13.01.2020 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 13 января 2020, 21:13

      В принципе одним и те же соперники

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