ЦСКА запланировал проведение 10 матчей на трех сборах в Испании

Стал известен план подготовки ЦСКА к весенней части сезона.

Клуб собирается провести три сбора в испанском городе Кампоамор.

Даты сборов: первый – с 14-го по 25-е января, второй – с 29-го января по 9-е февраля, третий – с 13-го по 23-е февраля.

В этот период ЦСКА проведет 10 контрольных матчей. Уже известны шесть соперников армейцев – это «Дандолк» (24 января), ЛАСК (25 января), «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланн» (5 февраля), «Одд» (8 февраля) и «Картахена» (19 февраля).