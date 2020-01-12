«В связи с нанесением ущерба клубу». «Малага» уволила дель Амо за видео с демонстрацией полового органа

Клуб испанской Сегунды «Малага» отправил в отставку главного тренера Виктора Санчеса дель Амо. Причина – обнародование видео, где специалист демонстрирует свой половой орган.

«Тренер покидает команду по дисциплинарным причинам в связи с нанесением серьезного ущерба клубу», – говорится в заявлении «Малаги».

Интимное видео дель Амо украли из личной переписки и обнародовали. Подозреваемый в этом уже задержан.

Футболисты «Малаги» выразили поддержку тренеру.

«Малага» в сезоне-2012/13 играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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