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    «В связи с нанесением ущерба клубу». «Малага» уволила дель Амо за видео с демонстрацией полового органа

    Клуб испанской Сегунды «Малага» отправил в отставку главного тренера Виктора Санчеса дель Амо. Причина – обнародование видео, где специалист демонстрирует свой половой орган.

    «Тренер покидает команду по дисциплинарным причинам в связи с нанесением серьезного ущерба клубу», – говорится в заявлении «Малаги».

    • Интимное видео дель Амо украли из личной переписки и обнародовали. Подозреваемый в этом уже задержан.
    • Футболисты «Малаги» выразили поддержку тренеру.
    • «Малага» в сезоне-2012/13 играла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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    Источник: официальный сайт «Малаги»

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