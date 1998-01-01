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    Черышев: «Гол Крооса – результат потери концентрации всей команды»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал гол хавбека «Реала» Тони Крооса с углового в матче Суперкубка Испании (1:3).

    «Впереди еще много матчей. Гол Крооса – это результат потери концентрации всей команды. Он поставил нас в сложную ситуацию», – сказал Черышев в эфире Movistar+, передает «Чемпионат».

    Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9002

      KLIM777 31 минуту назад

      да вся команда должна была встать на ворота.

      Это низкий уровень дебильного вратаря.

      0
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      Рейтинг: +2139

      Derzkiy1 42 минуты назад

      Это уровень профессионала

      0
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