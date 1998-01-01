Черышев: «Гол Крооса – результат потери концентрации всей команды»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал гол хавбека «Реала» Тони Крооса с углового в матче Суперкубка Испании (1:3).

«Впереди еще много матчей. Гол Крооса – это результат потери концентрации всей команды. Он поставил нас в сложную ситуацию», – сказал Черышев в эфире Movistar+, передает «Чемпионат».

Черышев вышел на замену на 70-й минуте вместо форварда Кевина Гамейро.

Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового