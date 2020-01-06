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    The Telegraph: «Интер» близок к покупке Жиру

    Форвард «Челси» Оливье Жиру с высокой долей вероятности перейдет в «Интер».

    Клуб из Милана готов заплатить за трансфер 2,5 миллиона фунтов.

    Французским нападающим также интересуются «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Бордо».

    По информации источника, Оливье склоняется к переходу именно в «Интер», где сможет вновь работать под руководством Антонио Конте.

    • В этом сезоне Жиру сыграл в семи матчах и забил один гол.
    • В составе «Челси» форвард выступал с 2018-го.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1025

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Жаль Жиру, неплохой нападающий, трудяга, никогда от него в интервью ничего плохого не слышал.., удачи в Италии!!!

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