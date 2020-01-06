The Telegraph: «Интер» близок к покупке Жиру

Форвард «Челси» Оливье Жиру с высокой долей вероятности перейдет в «Интер».

Клуб из Милана готов заплатить за трансфер 2,5 миллиона фунтов.

Французским нападающим также интересуются «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Бордо».

По информации источника, Оливье склоняется к переходу именно в «Интер», где сможет вновь работать под руководством Антонио Конте.