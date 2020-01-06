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  • Серия А. «Болонья» вырвала ничью у «Фиорентины» в дополнительное время. «Фиалки» продлили серию без побед до 8 матчей

Серия А. «Болонья» вырвала ничью у «Фиорентины» в дополнительное время. «Фиалки» продлили серию без побед до 8 матчей

6 января 2020, 16:37

В 18-м туре Серии А «Болонья» дома сыграла вничью с «Фиорентиной».

Гости вели в счете до 4-й минуты дополнительного времени, когда Орсолини реализовал штрафной. «Фиорентина» продлила серию без побед в Серии А до восьми матчей.

Чемпионат Италии. 18-й тур.

«Болонья» – «Фиорентина» – 1:1 (1:0).

Голы: 0:1 – Бенасси, 27; 1:1 – Орсолини, 90+4.

«Болонья»: Скорупски, Бани, Томиясу, Денсвил (Ольсен, 76), Ларангейра, Сориано, Медель (Сванберг, 83), Сансоне, Поли (Сантандер, 59), Орсолини, Паласио.

«Фиорентина»: Дронговски, Далберт (Венути, 82), Касерес, Пеццелья, Лирола, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Кьеза, Пульгар, Миленкович, Влахович (Боатенг, 67).

Предупреждения: Миленкович (38), Медель (40), Лирола (45), Касерес (54), Пульгар (69), Бани (77).

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Болонья Фиорентина
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