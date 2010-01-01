Серия А. «Торино» на выезде победил «Рому», Белотти оформил дубль

Наверное первый раз такое скажу. но млять, как будто ДОГ был, либо роме в церковь нужно сходить с кривоногим джеко и остальными, либо смотреть у кого из игроков появится резко новый майбах или ламбо ,потому что ударить с пары метров мимо ворот около 10 раз за игру, это либо проклятье, либо дополнительный заработок
«Рома» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии проиграла «Торино» – 0:2.
Дубль в этой встрече оформил нападающий Андреа Белотти.
Туринцы набрали 24 очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице. Римляне занимают четвертую позицию (35 очков).
Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур
Голы: 0:1 – Белотти, 45; 0:2 – Белотти, 86 (с пенальти).