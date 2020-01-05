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  • Mirror: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант обмена Погба на Лаутаро Мартинеса

Mirror: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант обмена Погба на Лаутаро Мартинеса

5 января 2020, 20:29
2

Несмотря на интерес мадридского «Реала», полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в другом клубе. Англичане прорабатывают вариант с уходом футболиста в «Интер».

«Юнайтед» заинтересован в форварде миланцев Лаутаро Мартинеса и готов организовать его обмен на действующего чемпиона мира, пишет английское издание Mirror.

  • Игроки «Юнайтед» уверены, что Погба летом покинет клуб.
  • Погба пришел в «Юнайтед» из «Ювентуса».
  • В текущем сезоне француз провел восемь матчей, отдал две результативные передачи.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Манчестер Юнайтед Погба Поль Мартинес Лаутаро
Комментарии (2)
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ivanthebest
1578249566
Уже кто только чего не придумывает. Байками земля полнится.
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Hektor 84
1578256886
Лаутаро на этот мешок го. на? В Интере дураков нет
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