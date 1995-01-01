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    Mirror: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант обмена Погба на Лаутаро Мартинеса

    Несмотря на интерес мадридского «Реала», полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в другом клубе. Англичане прорабатывают вариант с уходом футболиста в «Интер».

    «Юнайтед» заинтересован в форварде миланцев Лаутаро Мартинеса и готов организовать его обмен на действующего чемпиона мира, пишет английское издание Mirror.

    • Игроки «Юнайтед» уверены, что Погба летом покинет клуб.
    • Погба пришел в «Юнайтед» из «Ювентуса».
    • В текущем сезоне француз провел восемь матчей, отдал две результативные передачи.

    Источник: Mirror

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7173

      ivanthebest 1 час назад

      Уже кто только чего не придумывает. Байками земля полнится.

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