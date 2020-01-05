Mirror: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант обмена Погба на Лаутаро Мартинеса

Несмотря на интерес мадридского «Реала», полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может оказаться в другом клубе. Англичане прорабатывают вариант с уходом футболиста в «Интер».

«Юнайтед» заинтересован в форварде миланцев Лаутаро Мартинеса и готов организовать его обмен на действующего чемпиона мира, пишет английское издание Mirror.