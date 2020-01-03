The Times: игроки «Юнайтед» уверены, что Погба уйдет летом

Футболисты «Манчестер Юнайтед» уверены, что полузащитник Поль Погба летом покинет клуб. Кроме того, руководство команды полагает: агент француза Мино Райола делает все для ухода игрока.
Ранее Райола говорил, что вся проблема Погба заключается в «Манчестер Юнайтед». По мнению агента, клуб не несет в себе спортивного проекта.
- Погба пришел в «Юнайтед» из «Ювентуса».
- В текущем сезоне француз провел восемь матчей, отдал две результативные передачи.
- Погба интересуется мадридский «Реал».
Источник: The Times