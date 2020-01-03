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The Times: игроки «Юнайтед» уверены, что Погба уйдет летом

3 января 2020, 23:15

Футболисты «Манчестер Юнайтед» уверены, что полузащитник Поль Погба летом покинет клуб. Кроме того, руководство команды полагает: агент француза Мино Райола делает все для ухода игрока.

Ранее Райола говорил, что вся проблема Погба заключается в «Манчестер Юнайтед». По мнению агента, клуб не несет в себе спортивного проекта.

  • Погба пришел в «Юнайтед» из «Ювентуса».
  • В текущем сезоне француз провел восемь матчей, отдал две результативные передачи.
  • Погба интересуется мадридский «Реал».

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Погба Поль
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