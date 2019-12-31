Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Ибрагимович забил за «Милан» в товарищеском матче с «Родензе»

    Новичок «Милана» Златан Ибрагимович в отличился в первом товарищеском матче после возвращения в итальянский клуб.

    «Милан» встречался с любительской командой «Родензе», игра проходила без зрителей. Шведский форвард вышел в стартовом составе «россонери» вместе с Сусо и Хаканом Чалханоглу, и забил один из голов с передачи Давиде Калабрии.

    «Милан» презентовал Ибрагимовича. Он будет выступать под 21-м номером

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9063

      Cules2013 53 минуты назад

      Ну прямо мега достижение. Да там и вратарь Милана, наверное, смог бы забить, если бы захотел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +877

      LOKOfanatik19 > Cules2013 30 минут назад

      Парень, будь тише, это всего лишь игра и тем более товорняк, здесь не играли месси и тем более (Гаринчи) отнесись с пониманием...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74979
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru