Ибрагимович забил за «Милан» в товарищеском матче с «Родензе»

Новичок «Милана» Златан Ибрагимович в отличился в первом товарищеском матче после возвращения в итальянский клуб.

«Милан» встречался с любительской командой «Родензе», игра проходила без зрителей. Шведский форвард вышел в стартовом составе «россонери» вместе с Сусо и Хаканом Чалханоглу, и забил один из голов с передачи Давиде Калабрии.

«Милан» презентовал Ибрагимовича. Он будет выступать под 21-м номером