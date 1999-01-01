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    The Sun: «Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Брайтон».

    По информации источника, клуб АПЛ намерен приобрести россиянина в зимнее трансферное окно.

    Кроме того, «Брайтон» хочет осуществить трансфер защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера-Питерса.

    • Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».
    • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • «Брайтон» занимает 14-е место в АПЛ.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1109

      Кузьмич на трибуне 4 минуты назад

      Ну а где смысл?. Количество игр в АПЛ больше чем в ЧР +КР и +ЕК. Зарплата не выше чем в ЦСКА, аренда жилья + налоги, и останутся от мертвого осла уши. ЦСКА играет в ЕК, Брайтон средний середняк. В ЦСКА это неприкосновенная личность и любимец болельщиков, в Брайтоне - непонятно что и как сложится. Просидит на банке годик и в сборную не возьмут. Более того, ЦСКА и так испытывает массу трудностей, а после такой потери это будет стремительный прыжок к зоне вылета. Хотя все будут рада за Чалова.

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      Рейтинг: +966

      evgevg13 4 минуты назад

      подарят на Новый год

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1158

      solodealer 39 минут назад

      Адекватная заява: молодой перспективный сборник(РФ) в 14-й клуб АПЛ...

      1
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      Рейтинг: +3205

      InterMilLano1908 > solodealer 8 минут назад

      Сборная на 38 месте в рейтинге... о чем ты говоришь? угомонитесь никогда не были топами

      0
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      Рейтинг: +4629

      Lester84 48 минут назад

      Забирайте

      0
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      Рейтинг: +1959

      Nerlinger 54 минуты назад

      Лямов за 30 ???

      1
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      Рейтинг: +11117

      vladimir-7 > Nerlinger 44 минуты назад

      ...фунтов стерлингов

      1
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      Рейтинг: +1158

      solodealer > Nerlinger 41 минуту назад

      лямов за 7))+

      0
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      Рейтинг: +1158

      solodealer > vladimir-7 40 минут назад

      долларей))+

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      Рейтинг: +11117

      vladimir-7 > solodealer 28 минут назад

      Можно и так.

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