The Sun: «Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе

Ну а где смысл?. Количество игр в АПЛ больше чем в ЧР +КР и +ЕК. Зарплата не выше чем в ЦСКА, аренда жилья + налоги, и останутся от мертвого осла уши. ЦСКА играет в ЕК, Брайтон средний середняк. В ЦСКА это неприкосновенная личность и любимец болельщиков, в Брайтоне - непонятно что и как сложится. Просидит на банке годик и в сборную не возьмут. Более того, ЦСКА и так испытывает массу трудностей, а после такой потери это будет стремительный прыжок к зоне вылета. Хотя все будут рада за Чалова.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Брайтон».
По информации источника, клуб АПЛ намерен приобрести россиянина в зимнее трансферное окно.
Кроме того, «Брайтон» хочет осуществить трансфер защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера-Питерса.
- Летом 2019 года ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас».
- В этом сезоне РПЛ Чалов провел 19 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- «Брайтон» занимает 14-е место в АПЛ.