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    Рахимов: «Неприятно, что игроков «Спартака» нет в сборной РПЛ по итогам десятилетия»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал итоги голосования болельщиков за сборную РПЛ по итогам десяти лет.

    «Сложно сказать: надо понимать и разбирать каждого игрока, которого включили в сборную десятилетия. По каким выбирали критериям? Если говорить про игроков, которые вошли в состав — это стабильные на протяжении многих лет игроки. Они показывали и показывают определенный уровень, те же Акинфеев, Фернандес, Игнашевич — тут вообще не может быть вопросов.

    Неприятно, что нет «Спартака», но опять же надо изучать, по каким меркам выбирали», — сказал Рахимов.

    Вагнер Лав, Данни, Халк, Вернблум – в сборной десятилетия РПЛ. В команду попали только игроки «Зенита» и ЦСКА

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6869

      derrik2000 40 минут назад

      А что, кто-то из спартаковцев "наиграл" на включение в состав сборной десятилетия?
      Может быть, только Алекс и Веллитон, но о них почему-то не вспомнили.
      Жаль.

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      Рейтинг: +8291

      ufos73 48 минут назад

      Что тут не понятного? РФС объявил войну фанам Спартака, ну может не войну, но заподлянок будет много...

      0
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      Рейтинг: +827

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Сложно сказать и т.д..... Ты скажи нормально. Если - "те же Акинфеев, Фернандес, Игнашевич — тут вообще не может быть вопросов." То почему есть вопросы к другим, поясни, приходишь на СрачТВ и там подробно разбираешь же.

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      Рейтинг: +20341

      VVM1964 1 час назад

      " Неприятность эту мы переживем,
      Между прочим это мы переживем " )))

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      Рейтинг: +6485

      mihail200606 1 час назад

      Ну как играли так и включали их..

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