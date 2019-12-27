Рахимов: «Неприятно, что игроков «Спартака» нет в сборной РПЛ по итогам десятилетия»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал итоги голосования болельщиков за сборную РПЛ по итогам десяти лет.

«Сложно сказать: надо понимать и разбирать каждого игрока, которого включили в сборную десятилетия. По каким выбирали критериям? Если говорить про игроков, которые вошли в состав — это стабильные на протяжении многих лет игроки. Они показывали и показывают определенный уровень, те же Акинфеев, Фернандес, Игнашевич — тут вообще не может быть вопросов.

Неприятно, что нет «Спартака», но опять же надо изучать, по каким меркам выбирали», — сказал Рахимов.

Вагнер Лав, Данни, Халк, Вернблум – в сборной десятилетия РПЛ. В команду попали только игроки «Зенита» и ЦСКА