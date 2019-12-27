Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рахимов: «Неприятно, что игроков «Спартака» нет в сборной РПЛ по итогам десятилетия»

Рахимов: «Неприятно, что игроков «Спартака» нет в сборной РПЛ по итогам десятилетия»

27 декабря 2019, 18:15
9

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал итоги голосования болельщиков за сборную РПЛ по итогам десяти лет.

«Сложно сказать: надо понимать и разбирать каждого игрока, которого включили в сборную десятилетия. По каким выбирали критериям? Если говорить про игроков, которые вошли в состав — это стабильные на протяжении многих лет игроки. Они показывали и показывают определенный уровень, те же Акинфеев, Фернандес, Игнашевич — тут вообще не может быть вопросов.

Неприятно, что нет «Спартака», но опять же надо изучать, по каким меркам выбирали», — сказал Рахимов.

Вагнер Лав, Данни, Халк, Вернблум – в сборной десятилетия РПЛ. В команду попали только игроки «Зенита» и ЦСКА

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Рахимов Рашид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1577460892
Ну как играли так и включали их..
Ответить
VVM1964
1577461818
" Неприятность эту мы переживем, Между прочим это мы переживем " )))
Ответить
LOKOfanatik19
1577461910
Сложно сказать и т.д..... Ты скажи нормально. Если - "те же Акинфеев, Фернандес, Игнашевич — тут вообще не может быть вопросов." То почему есть вопросы к другим, поясни, приходишь на СрачТВ и там подробно разбираешь же.
Ответить
ufos73
1577463192
Что тут не понятного? РФС объявил войну фанам Спартака, ну может не войну, но заподлянок будет много...
Ответить
derrik2000
1577463704
А что, кто-то из спартаковцев "наиграл" на включение в состав сборной десятилетия? Может быть, только Алекс и Веллитон, но о них почему-то не вспомнили. Жаль.
Ответить
Давид59
1577468063
Промес наиграл
Ответить
Hektor 84
1577484026
Голосование среди школяров и дилетантов
Ответить
frizom
1577695210
Очевидно что РПЛ не хотела включать никого из Спартака... ну штош понятно кто там все курирует
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+