Рахимов: «Неприятно, что игроков «Спартака» нет в сборной РПЛ по итогам десятилетия»

А что, кто-то из спартаковцев "наиграл" на включение в состав сборной десятилетия?
Может быть, только Алекс и Веллитон, но о них почему-то не вспомнили.
Жаль.
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал итоги голосования болельщиков за сборную РПЛ по итогам десяти лет.
«Сложно сказать: надо понимать и разбирать каждого игрока, которого включили в сборную десятилетия. По каким выбирали критериям? Если говорить про игроков, которые вошли в состав — это стабильные на протяжении многих лет игроки. Они показывали и показывают определенный уровень, те же Акинфеев, Фернандес, Игнашевич — тут вообще не может быть вопросов.
Неприятно, что нет «Спартака», но опять же надо изучать, по каким меркам выбирали», — сказал Рахимов.
Вагнер Лав, Данни, Халк, Вернблум – в сборной десятилетия РПЛ. В команду попали только игроки «Зенита» и ЦСКА