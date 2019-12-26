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Джеррард: «Возглавить «Ливерпуль» – главная цель и мечта»

26 декабря 2019, 15:55
8

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своей мечте.

«Возглавить «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта», – заявил Джеррард в подкасте бывшего защитника мерсисайдцев Джейми Каррагера.

  • 39-летний Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», он играл за клуб в период с 1998 по 2015 год.
  • С 2018 года он тренирует шотландский «Рейнджерс».
  • Контракт главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа действует до 2024 года.

Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард»


Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Шотландия. Премьер-лига Ливерпуль Рейнджерс Джеррард Стивен
Комментарии (8)
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absent32
1577365953
если Клопп не будет сбавлять обороты, то твоя мечта еще далека. но в глазго за это время наберешься опыта)))
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ARSteven89
1577371126
О, да, великолепная история! Первый после Клоппа - 100%.
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xxxl8484
1577374623
+
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MU-fanatic
1577375640
как раз придет после гегемонии Клопа и вернет ливер на привычное место))
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паха1991
1577381273
удачи!стиви джи!на это было бы интересно посмотреть!все в ваших руках!
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dolf666
1577385974
Короче мечтает прийти на всё готовенькое после клопа
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zigbert
1577432514
Сейчас Ливерпуль команда выстроенная и ни у кого из руководства команды даже в мыслях нет что бы освободить Клоппа. Именно ему и принадлежит главная роль в создании мощной команды.
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