Джеррард: «Возглавить «Ливерпуль» – главная цель и мечта»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своей мечте.

«Возглавить «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта», – заявил Джеррард в подкасте бывшего защитника мерсисайдцев Джейми Каррагера.

39-летний Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», он играл за клуб в период с 1998 по 2015 год.

С 2018 года он тренирует шотландский «Рейнджерс».

Контракт главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа действует до 2024 года.

Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард»



