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    Джеррард: «Возглавить «Ливерпуль» – главная цель и мечта»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своей мечте.

    «Возглавить «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта», – заявил Джеррард в подкасте бывшего защитника мерсисайдцев Джейми Каррагера.

    • 39-летний Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», он играл за клуб в период с 1998 по 2015 год.
    • С 2018 года он тренирует шотландский «Рейнджерс».
    • Контракт главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа действует до 2024 года.

    Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард»


    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2014

      absent32 4 минуты назад

      если Клопп не будет сбавлять обороты, то твоя мечта еще далека. но в глазго за это время наберешься опыта)))

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