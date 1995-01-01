Джеррард: «Возглавить «Ливерпуль» – главная цель и мечта»

если Клопп не будет сбавлять обороты, то твоя мечта еще далека. но в глазго за это время наберешься опыта)))
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал о своей мечте.
«Возглавить «Ливерпуль» – моя главная цель и мечта», – заявил Джеррард в подкасте бывшего защитника мерсисайдцев Джейми Каррагера.
- 39-летний Джеррард – воспитанник «Ливерпуля», он играл за клуб в период с 1998 по 2015 год.
- С 2018 года он тренирует шотландский «Рейнджерс».
- Контракт главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа действует до 2024 года.
Клопп: «Кто должен возглавить «Ливерпуль» после меня? Стив Джеррард»