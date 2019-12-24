Глушаков – об акции «Фанат не преступник»: «Назрел вопрос, который нужно решать. Без перегибов и бессмысленного закручивания гаек»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к акции болельщиков клубов РПЛ «Фанат не преступник».

На матчах 19-го тура российского чемпионата болельщики покидали трибуны преимущественно на 30-й минуте.

Таким образом фанаты протестовали против действий полиции.

– В последнем туре с трибун уходили зрители – в том числе на вашем матче с «Уфой». Как развивалась бы история, если бы в Сан-Марино оскорбляли не Дзюбу, а вас или кого-то еще?

– Все истории раздувают. Со мной разве не раздули? С ума можно сойти. Мою голову собаке приделайте – и она с ума сошла бы.

Не особенно слежу за нынешней ситуацией. Когда сам попадаю в такие, спокойно отношусь к отечественному фанатизму и менталитету – как на поле, так и вообще по жизни. Сегодня ты отдыхаешь и веселишься, празднуешь чемпионство, а через какое-то время тебя уже поливают грязью. Такова жизнь.

– Акцию «Фанат не преступник» поддерживаете?

– Это яркая акция, которая должна привлечь внимание. Очевидно, что назрел вопрос, проблема, которую нужно решать. В диалоге и в соответствии с законом. Без перегибов и бессмысленного закручивания гаек. Их можно перекрутить так, что сорвет резьбу.

Конечно, футбол невозможен и не имеет смысла без болельщиков. Поддержка своей команды – не преступление.

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