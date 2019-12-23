Черышев: «2019-й год был невероятным для «Валенсии»

Вингер «Валенсии» Денис Черышев подвел итоги 2019-го календарного года для своей команды.

«Этот год был невероятным и незабываемым. Теперь только от нас зависит, сможем ли мы играть еще лучше в 2020 году. У нас отличная команда и замечательные болельщики, вместе мы можем многого добиться. Мы большая семья, и каждый футболист старается внести свой вклад на поле ради партнеров. Мы хотим радовать фанатов – они этого заслуживают.

Я очень хотел вернуться на поле. Когда ты травмирован, ты страдаешь от неспособности помочь товарищам. Наконец-то я смог сыграть и надеюсь, что продолжу вносить свой вклад в выступления команды», – сказал 28-летний россиянин.