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    Черышев: «2019-й год был невероятным для «Валенсии»

    Вингер «Валенсии» Денис Черышев подвел итоги 2019-го календарного года для своей команды.

    «Этот год был невероятным и незабываемым. Теперь только от нас зависит, сможем ли мы играть еще лучше в 2020 году. У нас отличная команда и замечательные болельщики, вместе мы можем многого добиться. Мы большая семья, и каждый футболист старается внести свой вклад на поле ради партнеров. Мы хотим радовать фанатов – они этого заслуживают.

    Я очень хотел вернуться на поле. Когда ты травмирован, ты страдаешь от неспособности помочь товарищам. Наконец-то я смог сыграть и надеюсь, что продолжу вносить свой вклад в выступления команды», – сказал 28-летний россиянин.

    • Черышев в текущем сезоне провел за «Валенсию» 13 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
    • Левантийцы в 2019 году выиграли Кубок Испании. Кроме того, они финишировали на четвертом месте в Примере, а в Лиге чемпионов вышли из группы с «Челси», «Аяксом» и «Лиллем».

    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +989

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Побольше бы таких как Чернышёв и Головин..

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