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    Мертенс может перейти в «Арсенал»

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Арсенала».

    По информации The Mirror, подписать бельгийца хочет новый главный тренер лондонской команды Микель Артета.

    Также на Мертенса претендуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    Сообщается, что итальянский клуб может продать игрока в январе за 8,5 миллиона фунтов.

    • Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2020 года.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за неаполитанцев 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

    Источник: The Mirror

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