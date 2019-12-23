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Мертенс может перейти в «Арсенал»

23 декабря 2019, 10:18
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Арсенала».

По информации The Mirror, подписать бельгийца хочет новый главный тренер лондонской команды Микель Артета.

Также на Мертенса претендуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Сообщается, что итальянский клуб может продать игрока в январе за 8,5 миллиона фунтов.

  • Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2020 года.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • В текущем сезоне форвард провел за неаполитанцев 22 матча, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Арсенал Мертенс Дрис
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