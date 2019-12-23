Мертенс может перейти в «Арсенал»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Арсенала».
По информации The Mirror, подписать бельгийца хочет новый главный тренер лондонской команды Микель Артета.
Также на Мертенса претендуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
Сообщается, что итальянский клуб может продать игрока в январе за 8,5 миллиона фунтов.
- Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2020 года.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард провел за неаполитанцев 22 матча, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
Источник: The Mirror