Мертенс может перейти в «Арсенал»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Арсенала».

По информации The Mirror, подписать бельгийца хочет новый главный тренер лондонской команды Микель Артета.

Также на Мертенса претендуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Сообщается, что итальянский клуб может продать игрока в январе за 8,5 миллиона фунтов.