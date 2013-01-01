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    Состав ЦСКА – самый молодой в текущем розыгрыше РПЛ

    Футбольная лаборатория Международного центра спортивных исследований опубликовала возрастной рейтинг клубов РПЛ, выступающих в высшем дивизионе в сезоне-2019/20.

    Основным показателем для составления рейтинга стал средний возраст футболистов, выходивших на поле в играх чемпионата России в текущей кампании.

    Самый молодой состав у ЦСКА – 23,9 года. Далее идут «Спартак» (24,4) и «Рубин» (24,8). Замыкают первую пятерку «Краснодар» (26,7) и «Уфа» (26,8).

    Что касается аутсайдеров рейтинга, то это сразу два клуба – «Урал» и «Крылья Советов» (оба – 28,9). Минимально отстал от них «Тамбов» (28,8). Следом идет «Зенит» (28,5).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1094

      Mister_Tomsk 16 минут назад

      Зениту скоро опять бабосики понадобятся, на омоложение состава, готовьтесь к поднятию цен на газ)))))))))))

      0
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      Рейтинг: +295

      111ax 26 минут назад

      это средний, интересно какой медианный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Derzkiy1 34 минуты назад

      В том году ещё это было известно ....

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