Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Состав ЦСКА – самый молодой в текущем розыгрыше РПЛ

23 декабря 2019, 09:37
6

Футбольная лаборатория Международного центра спортивных исследований опубликовала возрастной рейтинг клубов РПЛ, выступающих в высшем дивизионе в сезоне-2019/20.

Основным показателем для составления рейтинга стал средний возраст футболистов, выходивших на поле в играх чемпионата России в текущей кампании.

Самый молодой состав у ЦСКА – 23,9 года. Далее идут «Спартак» (24,4) и «Рубин» (24,8). Замыкают первую пятерку «Краснодар» (26,7) и «Уфа» (26,8).

Что касается аутсайдеров рейтинга, то это сразу два клуба – «Урал» и «Крылья Советов» (оба – 28,9). Минимально отстал от них «Тамбов» (28,8). Следом идет «Зенит» (28,5).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1577083919
В том году ещё это было известно ....
Ответить
111ax
1577084371
это средний, интересно какой медианный
Ответить
Mister_Tomsk
1577084966
Зениту скоро опять бабосики понадобятся, на омоложение состава, готовьтесь к поднятию цен на газ)))))))))))
Ответить
Давид59
1577087484
Как Жирков закончит карьеру, Зенит сразу в рейтинге скакнёт
Ответить
vmonomah17
1577087890
У ЦСКА бы еще Щенникова, Набабкина, Дзагоева и Акинфеева убрать. Состав тогда будет детским))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+