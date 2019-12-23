Состав ЦСКА – самый молодой в текущем розыгрыше РПЛ

Футбольная лаборатория Международного центра спортивных исследований опубликовала возрастной рейтинг клубов РПЛ, выступающих в высшем дивизионе в сезоне-2019/20.

Основным показателем для составления рейтинга стал средний возраст футболистов, выходивших на поле в играх чемпионата России в текущей кампании.

Самый молодой состав у ЦСКА – 23,9 года. Далее идут «Спартак» (24,4) и «Рубин» (24,8). Замыкают первую пятерку «Краснодар» (26,7) и «Уфа» (26,8).

Что касается аутсайдеров рейтинга, то это сразу два клуба – «Урал» и «Крылья Советов» (оба – 28,9). Минимально отстал от них «Тамбов» (28,8). Следом идет «Зенит» (28,5).