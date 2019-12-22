Гари Невилл и Моуринью отреагировали на ошибку Де Хеа в прямом эфире Sky Sports

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в матче 18-го тура АПЛ с «Уотфордом» (0:2).

Испанец на 50-й минуте встречи не сумел поймать мяч в руки после удара Исмаила Сарра.

Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл и бывший главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью увидели этот эпизод по телевизору. Португальский специалист, ныне возглавляющий «Тоттенхэм», давал комментарий Sky Sports перед игрой с «Челси».

Невилл эмоционально отреагировал на ошибку голкипера, а Моуринью сказал: «Гари не может скрыть свою связь с «Манчестер Юнайтед».

Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19.

Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше.