Гари Невилл и Моуринью отреагировали на ошибку Де Хеа в прямом эфире Sky Sports

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в матче 18-го тура АПЛ с «Уотфордом» (0:2).
Испанец на 50-й минуте встречи не сумел поймать мяч в руки после удара Исмаилы Сарра.
Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл и бывший главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью увидели этот эпизод по телевизору. Португальский специалист, ныне возглавляющий «Тоттенхэм», давал комментарий Sky Sports перед игрой с «Челси».
- Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19.
- Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше.
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— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 22 декабря 2019 г.