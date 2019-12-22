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  • Гари Невилл и Моуринью отреагировали на ошибку Де Хеа в прямом эфире Sky Sports

Гари Невилл и Моуринью отреагировали на ошибку Де Хеа в прямом эфире Sky Sports

22 декабря 2019, 22:07
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в матче 18-го тура АПЛ с «Уотфордом» (0:2).

Испанец на 50-й минуте встречи не сумел поймать мяч в руки после удара Исмаила Сарра.

Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл и бывший главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью увидели этот эпизод по телевизору. Португальский специалист, ныне возглавляющий «Тоттенхэм», давал комментарий Sky Sports перед игрой с «Челси».

Невилл эмоционально отреагировал на ошибку голкипера, а Моуринью сказал: «Гари не может скрыть свою связь с «Манчестер Юнайтед».

  • Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19.
  • Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид Моуринью Жозе Невилл Гари
Комментарии (1)
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1577065238
Если бы не косяки, де Хеа был бы лучшим кипером в мировом футболе.
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