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    Гари Невилл и Моуринью отреагировали на ошибку Де Хеа в прямом эфире Sky Sports

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в матче 18-го тура АПЛ с «Уотфордом» (0:2).

    Испанец на 50-й минуте встречи не сумел поймать мяч в руки после удара Исмаилы Сарра.

    Экс-защитник «МЮ» Гари Невилл и бывший главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью увидели этот эпизод по телевизору. Португальский специалист, ныне возглавляющий «Тоттенхэм», давал комментарий Sky Sports перед игрой с «Челси».

    • Де Хеа допустил шестую результативную ошибку с начала сезона-2018/19.
    • Ни один вратарь в АПЛ не ошибался больше.

    Источник: Sky Sports

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