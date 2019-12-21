Дортмундская «Боруссия» интересуется Мертенсом из «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Германии.
Как сообщает Calciomercato, приобрести бельгийца во время зимнего трансферного окна хочет дортмундская «Боруссия».
До 10 января немецкий клуб может активировать опцию выкупа 32-летнего футболиста за 10 миллионов евро.
- Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2020 года.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард провел за неаполитанцев 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.
Источник: Calciomercato