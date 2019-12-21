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  • Дортмундская «Боруссия» интересуется Мертенсом из «Наполи»

Дортмундская «Боруссия» интересуется Мертенсом из «Наполи»

21 декабря 2019, 09:54
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Calciomercato, приобрести бельгийца во время зимнего трансферного окна хочет дортмундская «Боруссия».

До 10 января немецкий клуб может активировать опцию выкупа 32-летнего футболиста за 10 миллионов евро.

  • Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2020 года.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • В текущем сезоне форвард провел за неаполитанцев 21 матч, забил девять голов и сделал четыре ассиста.

Источник: Calciomercato
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Боруссия Д Наполи Мертенс Дрис
Комментарии (1)
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zabvo9406
1576933198
32 года, Люсьн,32!!!!
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