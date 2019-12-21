Дортмундская «Боруссия» интересуется Мертенсом из «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Calciomercato, приобрести бельгийца во время зимнего трансферного окна хочет дортмундская «Боруссия».

До 10 января немецкий клуб может активировать опцию выкупа 32-летнего футболиста за 10 миллионов евро.