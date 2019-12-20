Луис Адриано обвенчался с российской моделью

Нападающий «Палмейраса», бывший игрок «Спартака» Луис Адриано вместе со своей женой, российской моделью Екатериной Дорожко прошел обряд венчания.

«Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда!», – написала Дорожко в инстаграме, выложив видео церемонии.

Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.

Он выступал за московский клуб до лета этого года.

В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России