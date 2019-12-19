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    Луис Адриано обвенчался с российской моделью

    Нападающий «Палмейраса», бывший игрок «Спартака» Луис Адриано вместе со своей женой, российской моделью Екатериной Дорожко прошел обряд венчания.

    «Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда!», – написала Дорожко в инстаграме, выложив видео церемонии.

    • Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
    • Он выступал за московский клуб до лета этого года.
    • В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

    Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

    text

    Публикация от text (@dorozhko)

    Источник: инстаграм Екатерины Дорожко

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1940

      Борат 1 час назад

      ладно эта чернильница, так батя лично дочку под негра привёл...
      совсем рехнулись!

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