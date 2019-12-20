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Луис Адриано обвенчался с российской моделью

20 декабря 2019, 13:52
6

Нападающий «Палмейраса», бывший игрок «Спартака» Луис Адриано вместе со своей женой, российской моделью Екатериной Дорожко прошел обряд венчания.

«Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда!», – написала Дорожко в инстаграме, выложив видео церемонии.

  • Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
  • Он выступал за московский клуб до лета этого года.
  • В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.

Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России

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Публикация от text (@dorozhko)

Источник: инстаграм Екатерины Дорожко
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Палмейрас Адриано Луис
Комментарии (6)
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paracetamol
1576847606
Через пару-тройку лет эта хохлушка пустит тупого по-ветру.
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Lesha VV
1576849440
Жаль её.
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Давид59
1576853082
Она крепко полюбила его........миллионы
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Taps
1576854899
С у ч к а легла под облезьяну. А если бабла не даст ?
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Proker
1576860938
Спонсор из Европы
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evgevg13
1576867855
ах-ах... куда катится мир...
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