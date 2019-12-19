Луис Адриано обвенчался с российской моделью

ладно эта чернильница, так батя лично дочку под негра привёл...
совсем рехнулись!
Нападающий «Палмейраса», бывший игрок «Спартака» Луис Адриано вместе со своей женой, российской моделью Екатериной Дорожко прошел обряд венчания.
«Сегодня мы венчались. Спасибо моему папе, который был рядом в самый важный момент моей жизни. Луис Адриано навсегда!», – написала Дорожко в инстаграме, выложив видео церемонии.
- Бразилец перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента.
- Он выступал за московский клуб до лета этого года.
- В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач.
Бывший форвард «Спартака» Адриано женился на девушке из России