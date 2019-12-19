Михаил Кержаков: «Зенит» не наиграл на евровесну»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

«Суперэмоции от выступления в Лиге чемпионов. Но, увы, так вышло, что мы попали в самый худший расклад. В итоге все впечатление смазано. Случайностей в таких матчах и вообще в футболе не бывает. Значит, не наиграли мы на евровесну, раз такое произошло.

По ходу дела не знал, как там дела в матче «Лион» – «Лейпциг». Когда при счете 0:3 у нас «Бенфика» стала разыгрывать угловой, а не подавать – понял, что во Франции что-то не то для нас. Посмотрел на табло после финального свистка – так и есть, в Лионе 2:2. Не злился на «Лейпциг». Сами все должны были решать. Все в наших руках было. А на кого-то сетовать смысла нет.

Зимой результат в Лиге чемпионов мы осмыслим и переживем это дело. А в чемпионате – пока да, все неплохо», – сказал Кержаков.