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    Михаил Кержаков: «Зенит» не наиграл на евровесну»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.

    «Суперэмоции от выступления в Лиге чемпионов. Но, увы, так вышло, что мы попали в самый худший расклад. В итоге все впечатление смазано. Случайностей в таких матчах и вообще в футболе не бывает. Значит, не наиграли мы на евровесну, раз такое произошло.

    По ходу дела не знал, как там дела в матче «Лион»«Лейпциг». Когда при счете 0:3 у нас «Бенфика» стала разыгрывать угловой, а не подавать – понял, что во Франции что-то не то для нас. Посмотрел на табло после финального свистка – так и есть, в Лионе 2:2. Не злился на «Лейпциг». Сами все должны были решать. Все в наших руках было. А на кого-то сетовать смысла нет.

    Зимой результат в Лиге чемпионов мы осмыслим и переживем это дело. А в чемпионате – пока да, все неплохо», – сказал Кержаков.

    • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.
    • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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