Уткин: «Если Слуцкий вылетит с «Рубином» в ФНЛ, он будет в праве сказать, что в Казани ничего не поможет футболу»

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».

«Очень трудно представить, чтобы такой опытный менеджер, как Сайманов, уронил «Рубин» в ФНЛ. Этот сезон полезен, чтобы проверить команду в кризисных условиях. Если дальше менеджерская работа будет нормальной, то сегодняшнее 13-е место – просто этап развития.

У всех в «Рубине» своя история. Грасия уходил не как герой? Да Казань от этого больше потеряла — человек в финале Кубка Англии потом играл. Если Слуцкий вылетит с «Рубином» из Премьер-лиги, он будет в праве сказать, что в этом городе ничего не поможет футболу, а вместо стадиона — бассейн.

Это вы сейчас рискуете, это про вас тогда будут говорить, что вам даже Слуцкий не помог. А этот человек всегда найдет себе работу, независимо от результата с «Рубином», – сказал Уткин.

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