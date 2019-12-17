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    Уткин: «Если Слуцкий вылетит с «Рубином» в ФНЛ, он будет в праве сказать, что в Казани ничего не поможет футболу»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».

    «Очень трудно представить, чтобы такой опытный менеджер, как Сайманов, уронил «Рубин» в ФНЛ. Этот сезон полезен, чтобы проверить команду в кризисных условиях. Если дальше менеджерская работа будет нормальной, то сегодняшнее 13-е место – просто этап развития.

    У всех в «Рубине» своя история. Грасия уходил не как герой? Да Казань от этого больше потеряла — человек в финале Кубка Англии потом играл. Если Слуцкий вылетит с «Рубином» из Премьер-лиги, он будет в праве сказать, что в этом городе ничего не поможет футболу, а вместо стадиона — бассейн.

    Это вы сейчас рискуете, это про вас тогда будут говорить, что вам даже Слуцкий не помог. А этот человек всегда найдет себе работу, независимо от результата с «Рубином», – сказал Уткин.

    Шаронов расторг контракт с «Рубином»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13138

      bset 4 минуты назад

      Стадион к Суперкубку УЕФА в 2021 берегут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1246

      Genz 16 минут назад

      Слуцкий поможет

      0
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