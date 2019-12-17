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  • Уткин: «Если Слуцкий вылетит с «Рубином» в ФНЛ, он будет в праве сказать, что в Казани ничего не поможет футболу»

Уткин: «Если Слуцкий вылетит с «Рубином» в ФНЛ, он будет в праве сказать, что в Казани ничего не поможет футболу»

17 декабря 2019, 11:24
14

Журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».

«Очень трудно представить, чтобы такой опытный менеджер, как Сайманов, уронил «Рубин» в ФНЛ. Этот сезон полезен, чтобы проверить команду в кризисных условиях. Если дальше менеджерская работа будет нормальной, то сегодняшнее 13-е место – просто этап развития.

У всех в «Рубине» своя история. Грасия уходил не как герой? Да Казань от этого больше потеряла — человек в финале Кубка Англии потом играл. Если Слуцкий вылетит с «Рубином» из Премьер-лиги, он будет в праве сказать, что в этом городе ничего не поможет футболу, а вместо стадиона — бассейн.

Это вы сейчас рискуете, это про вас тогда будут говорить, что вам даже Слуцкий не помог. А этот человек всегда найдет себе работу, независимо от результата с «Рубином», – сказал Уткин.

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«Рубин» намекнул на назначение Слуцкого

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (14)
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bset
1576572026
Стадион к Суперкубку УЕФА в 2021 берегут.
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Spinorr
1576574989
Есть и другие варианты. 1) вправе сказать, что он первый тренер, выведший Рубин из РПЛ в ФНЛ 2) вправе сказать, что трудно играть без поддержки Гинера и его ресурсов. 3) Казань нефутбольный город (уже говорил что то подобное) ....
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Серж 69
1576577730
Да не вылетит Рубин никуда,что со Слуцким,что без него,уверен,что руководство и клуба, и Татарстана этого не допустит.
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FanatSerj
1576580713
Опять Утка бред крякает, а память как у рыбки, еще Бердыева не похоронили, а уже всё забыл, как Рубин в ЛЧ играл и как два раза чемпионом России становился.
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Давид59
1576581054
В Казани странное отношение к футболу. Представьте, в Питере Газпром-Арена пошла бы под бассейн, а команду - назад на Петровский
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denzillo
1576583796
Вася, что значит ДАЖЕ слуцкер не помог?! Он что топ тренер что ли, никак не пойму, ты чего попутал?! Ну да играл карманным тренеришкой при супер селекционном отделе и Гинере, там и мы бы с тобой тренерами-чемпионами становились! То что он посредственный тренер это показала его "работа" и в англии и в голандии...ну хорош передёргивать и смешить народ уже! ))
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El_Chori
1576584014
А не переоценен ли Слуцкий? Ну вот чего он добился, кроме ЦСКА в котором и Гончаренко был неплох?
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DOCTOR PENALTY
1576584063
Слуцкому в Казани нечего делать. Там понты не нужны, город серьёзный.
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dago41
1576585474
Нашел классный сайт с дог. матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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Кузьмич на трибуне
1576609399
Если Слуцкий вылетит вместе с Рубином ФНЛ, то он полностью покажет свою профнепригодность. Если поднимет Рубин до 10-7 места, значит ещё есть порох в пороховницах.
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