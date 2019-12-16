Главный тренер молодежной сборной России: «Посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, какой совет он дал полузащитнику «Арсенала» Александру Ломовицкому, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Саша советовался со мной, как быть. У меня для него был один совет: выйти из зоны комфорта. Сказал ему: «Ты свой воспитанник, с 6-7 лет в «Спартаке», тебя все знают и любят, продлили контракт, но сейчас нужно что-то поменять». Я рад, что Ломовицкий решился на этот шаг, даeт результат в Туле и выглядит уже не мальчиком», – сказал Галактионов.

Ломовицкий 26 июля перешел в «Арсенал» на правах аренды.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил два гола в 17 матчах в составе туляков.

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