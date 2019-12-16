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  • Главный тренер молодежной сборной России: «Посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта»

Главный тренер молодежной сборной России: «Посоветовал Ломовицкому выйти из зоны комфорта»

16 декабря 2019, 10:36
4

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, какой совет он дал полузащитнику «Арсенала» Александру Ломовицкому, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Саша советовался со мной, как быть. У меня для него был один совет: выйти из зоны комфорта. Сказал ему: «Ты свой воспитанник, с 6-7 лет в «Спартаке», тебя все знают и любят, продлили контракт, но сейчас нужно что-то поменять». Я рад, что Ломовицкий решился на этот шаг, даeт результат в Туле и выглядит уже не мальчиком», – сказал Галактионов.

  • Ломовицкий 26 июля перешел в «Арсенал» на правах аренды.
  • В текущем сезоне 21-летний футболист забил два гола в 17 матчах в составе туляков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Россия (мол) Ломовицкий Александр Галактионов Михаил
Комментарии (4)
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Давид59
1576482831
А зона комфорта, я так понимаю - это Москва. Я вообще против зоны комфорта. Что-то у нас с талантами стало плохо, не из-за излишнего комфорта ли?
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пряник929
1576512069
Да и Дзюба лучший свой сезон провел в Туле.... получается Москва и Питер убивают футбол и развращают футболистов.....
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