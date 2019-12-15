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  • Главный тренер молодежной сборной России: «Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова»

Главный тренер молодежной сборной России: «Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова»

15 декабря 2019, 23:00
6

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне. Специалист порекомендовал 21-летнему форварду брать пример с Александра Кержакова.

«Вы правильно заметили, что Чалову следует вести себя более эгоистично на поле, чаще брать инициативу на себя, чем сейчас. Мы с Федором часто обсуждаем эту ситуацию: не всегда надо перекладывать ответственность, иногда стоит «забыть» партнеров, взять инициативу на себя, больше быть заряженным на удар и постоянно проговаривать принцип нашего коллеги Александра Кержакова: бил, бью и бить буду из любых позиций. Подыгрывать – тоже хорошо, но подыгрывающих много, надо быть определяющим игроком», — сказал Галактионов.

  • В этом сезоне Чалов провел 27 матчей, в которых забил 6 голов.
  • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России. На его счету 30 голов за национальную команду.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия (мол) Чалов Федор Галактионов Михаил
Комментарии (6)
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portero
1576441848
О как, надо забивать, а то реально у нас игры в РПЛ без ударов в створ ворот, слишком часто.
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bset
1576446628
Так удары есть. Реализации нет. Надо отрабатывать выходы 1 на 1, чтобы забивать 10 из 10. А то можно и по 20 ударов за матч наносить, но без ударов в створ. Какой тогда толк?
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DOCTOR PENALTY
1576447319
Только мазать при этом поменьше.
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Bukmop
1576456062
Наглости больше. Не ждать когда тебе приведут на ударную позицию. Идти в обыгрыш. Отбирай на чужом поле иди в прессинг чаще бить
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smirnovaleksan
1576458990
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