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    Главный тренер молодежной сборной России: «Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне. Специалист порекомендовал 21-летнему форварду брать пример с Александра Кержакова.

    «Вы правильно заметили, что Чалову следует вести себя более эгоистично на поле, чаще брать инициативу на себя, чем сейчас. Мы с Федором часто обсуждаем эту ситуацию: не всегда надо перекладывать ответственность, иногда стоит «забыть» партнеров, взять инициативу на себя, больше быть заряженным на удар и постоянно проговаривать принцип нашего коллеги Александра Кержакова: бил, бью и бить буду из любых позиций. Подыгрывать – тоже хорошо, но подыгрывающих много, надо быть определяющим игроком», — сказал Галактионов.

    • В этом сезоне Чалов провел 27 матчей, в которых забил 6 голов.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России. На его счету 30 голов за национальную команду.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36117

      portero 31 секунду назад

      О как, надо забивать, а то реально у нас игры в РПЛ без ударов в створ ворот, слишком часто.

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