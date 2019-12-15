Главный тренер молодежной сборной России: «Чалову стоит проговаривать принцип Кержакова»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал игру нападающего ЦСКА Федора Чалова в этом сезоне. Специалист порекомендовал 21-летнему форварду брать пример с Александра Кержакова.

«Вы правильно заметили, что Чалову следует вести себя более эгоистично на поле, чаще брать инициативу на себя, чем сейчас. Мы с Федором часто обсуждаем эту ситуацию: не всегда надо перекладывать ответственность, иногда стоит «забыть» партнеров, взять инициативу на себя, больше быть заряженным на удар и постоянно проговаривать принцип нашего коллеги Александра Кержакова: бил, бью и бить буду из любых позиций. Подыгрывать – тоже хорошо, но подыгрывающих много, надо быть определяющим игроком», — сказал Галактионов.