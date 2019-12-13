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Влашич: «Главная проблема ЦСКА – результативность»

13 декабря 2019, 23:56
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о выступлении своей команды в первой части текущего сезона.

«Мы были лучше соперников в Лиге Европы, но истина заключается в том, что если ты не забиваешь свои моменты, то рано или поздно пропустишь. Так что сейчас наша главная проблема – результативность.

Как и многим болельщикам, мне трудно поверить, что в прошлом сезоне мы дважды обыграли мадридский «Реал», а в этом не справились с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы. Но они смотрят наши матчи и видят, что мы во всех встречах играли с позиции силы, но забивали слишком мало. Это наша ошибка», – сказал хорват.

  • 22-летний Влашич в этом сезоне провел за ЦСКА 26 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
  • Армейцы отличились 26 раз в 19 турах РПЛ – это пятый показатель в лиге.
  • В ЛЕ московская команда заняла последнее место в группе.

Влашич: «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена. ЦСКА в гонке!»

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (2)
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Proker
1576298703
Да нет, самый большой проблема это Чалов,у него ноги зигзаг..)
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ZEVS71
1576301141
Да, хороший нападающий нужен. Федя не стабилен
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