Влашич: «Главная проблема ЦСКА – результативность»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о выступлении своей команды в первой части текущего сезона.

«Мы были лучше соперников в Лиге Европы, но истина заключается в том, что если ты не забиваешь свои моменты, то рано или поздно пропустишь. Так что сейчас наша главная проблема – результативность.

Как и многим болельщикам, мне трудно поверить, что в прошлом сезоне мы дважды обыграли мадридский «Реал», а в этом не справились с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы. Но они смотрят наши матчи и видят, что мы во всех встречах играли с позиции силы, но забивали слишком мало. Это наша ошибка», – сказал хорват.

22-летний Влашич в этом сезоне провел за ЦСКА 26 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.

Армейцы отличились 26 раз в 19 турах РПЛ – это пятый показатель в лиге.

В ЛЕ московская команда заняла последнее место в группе.

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