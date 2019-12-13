Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Влашич: «Главная проблема ЦСКА – результативность»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о выступлении своей команды в первой части текущего сезона.

    «Мы были лучше соперников в Лиге Европы, но истина заключается в том, что если ты не забиваешь свои моменты, то рано или поздно пропустишь. Так что сейчас наша главная проблема – результативность.

    Как и многим болельщикам, мне трудно поверить, что в прошлом сезоне мы дважды обыграли мадридский «Реал», а в этом не справились с «Ференцварошем» и «Лудогорцем». Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы. Но они смотрят наши матчи и видят, что мы во всех встречах играли с позиции силы, но забивали слишком мало. Это наша ошибка», – сказал хорват.

    • 22-летний Влашич в этом сезоне провел за ЦСКА 26 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
    • Армейцы отличились 26 раз в 19 турах РПЛ – это пятый показатель в лиге.
    • В ЛЕ московская команда заняла последнее место в группе.

    Влашич: «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена. ЦСКА в гонке!»

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2019 23:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru