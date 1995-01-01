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    Влашич: «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена. ЦСКА в гонке!»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы еще поборются за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

    «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена, покуда у нас есть матчи, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с «Зенитом», у которого сейчас есть преимущество по очкам. Но мы в гонке!

    Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача – побеждать в каждом матче», – сказал хорват.

    • ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах Премьер-лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 11 баллов.
    • 22-летний Влашич в этом сезоне провел за армейцев 26 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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