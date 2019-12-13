Влашич: «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена. ЦСКА в гонке!»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы еще поборются за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.
«Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена, покуда у нас есть матчи, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с «Зенитом», у которого сейчас есть преимущество по очкам. Но мы в гонке!
Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача – побеждать в каждом матче», – сказал хорват.
- ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах Премьер-лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 11 баллов.
- 22-летний Влашич в этом сезоне провел за армейцев 26 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.
Источник: YouTube-канал ЦСКА