Влашич: «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена. ЦСКА в гонке!»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы еще поборются за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена, покуда у нас есть матчи, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с «Зенитом», у которого сейчас есть преимущество по очкам. Но мы в гонке!

Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача – побеждать в каждом матче», – сказал хорват.