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  • Влашич: «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена. ЦСКА в гонке!»

Влашич: «Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена. ЦСКА в гонке!»

13 декабря 2019, 22:57
7

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцы еще поборются за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Борьба за чемпионский титул в РПЛ ещe не закончена, покуда у нас есть матчи, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с «Зенитом», у которого сейчас есть преимущество по очкам. Но мы в гонке!

Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше. Наша задача – побеждать в каждом матче», – сказал хорват.

  • ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах Премьер-лиги.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 11 баллов.
  • 22-летний Влашич в этом сезоне провел за армейцев 26 матчей, забил восемь голов и сделал шесть ассистов.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (7)
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VVM1964
1576269653
Закусывать надо , товарищ )))))))) Вам бы за еврокубки побороться , а то с такой игрой можно и пролететь .
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mutabor0992
1576272946
Ты чАво моск ушиб или болел за лохов держишь???
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Decorhome
1576303411
Хочется верить
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portero
1576327259
весна покажет, еврокубки уже показали уровень наших "типо" футболистов.
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Hektor 84
1576334412
Ну если вэб проплатит хачатурянцу тогда в гонке
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erma
1576370697
Да, в нашей луже все возможно. У нас нынче не это вызывает интерес, а кто в следующем году больше обгадится в Европе.
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Garrincha58
1576405037
осталось 11 туров думаю Зениту можно 4-5 проиграть с учётом того что конкуренты тоже будут терять очки так что Влашич успокойся и сиди на попе ровно
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