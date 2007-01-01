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    Ледяхов: «У Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему вставляли палки в колеса»

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал об отставке главного тренера москвичей Унаи Эмери в ноябре 2011 года.

    «Во многих ситуациях ему не то что не помогали – вставляли палки в колеса. На мой взгляд, у Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему следовало напрямую общаться с владельцем клуба. Он этого не делал, поэтому и получилось то, что получилось.

    Например, он нуждался в поддержке в вопросах быта. Они не решались. Эмери просил поменять питание на базе. Ему отвечали: «Нет». Он хотел одних футболистов – ему давали других. В большом клубе все должны быть заточены под одну цель, а не так – тренер сам по себе, руководство само по себе. С Эмери приехали три испанских помощника, но один оказался не совсем его помощником – остался в «Спартаке» после отставки Унаи.

    Игра с «Динамо» — это же цирк был. Смешно было смотреть. Не знаю, выкладывались или нет, но сам счет 1:5 говорит сам за себя. Очень некрасиво по отношению к нему себя повели. Игра только закончилась, а в раздевалку зашел один из руководителей клуба и объявил Эмери об отставке», – сказал Ледяхов.

    • Эмери проработал в «Спартаке» с лета 2012 года по осень.
    • Затем в «Севилье» испанец три раза подряд выиграл Лигу Европы.

    Журналист Егоров: «Часть совета директоров «Спартака» в 2012 году была готова заплатить Эмери, чтобы он не приезжал, потому что у Карпина покатило»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8836

      KLIM777 1 час назад

      в арсенале тоже вставили, да что же там за дыра у него такая?

      0
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      Рейтинг: +6362

      piligrim1986 1 час назад

      всякие игрочишки

      0
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      Рейтинг: +2177

      raritet 1 час назад

      Проблема шире. В мотивации. Главное чем все руководствуются в последние годы- срубить как можно больше и , главное, быстрее, бабла.А иначе, можешь не успеть. И тут все при футбольных делах: менеджеры, агенты и просто , все кому ни попадя. И когда приходит в команду настоящий тренер, его просто плавят. А почему. потому что не выгоден курс такого тренера: стабильный состав, изменения только точечные. Заработать же можно ,когда полная чехарда-быстрая смена тренеров и футболистов- это гора денег- подбегай бери и беги. При чем здесь футбол.

      3
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      Рейтинг: +5534

      Сильвербой 1 час назад

      Ну это эстонцу надо спасибо сказать, мразь еще та, уважения к нему никакого!!!

      0
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      Рейтинг: +1070

      alarm 1 час назад

      палки в колёса - это лишнее. спортагу просто вставляли. 10 место это подтверждает.

      0
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      Рейтинг: +2169

      erma 2 часа назад

      Охотно верю. Только что написал пост о том, что наши клубы регулярно проваливаются в Европе потому, что у нас в руководстве клубов одни дураки и интриганы (за редким исключением).

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