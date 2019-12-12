Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ледяхов: «У Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему вставляли палки в колеса»

Ледяхов: «У Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему вставляли палки в колеса»

12 декабря 2019, 18:30
7

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал об отставке главного тренера москвичей Унаи Эмери в ноябре 2011 года.

«Во многих ситуациях ему не то что не помогали – вставляли палки в колеса. На мой взгляд, у Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему следовало напрямую общаться с владельцем клуба. Он этого не делал, поэтому и получилось то, что получилось.

Например, он нуждался в поддержке в вопросах быта. Они не решались. Эмери просил поменять питание на базе. Ему отвечали: «Нет». Он хотел одних футболистов – ему давали других. В большом клубе все должны быть заточены под одну цель, а не так – тренер сам по себе, руководство само по себе. С Эмери приехали три испанских помощника, но один оказался не совсем его помощником – остался в «Спартаке» после отставки Унаи.

Игра с «Динамо» — это же цирк был. Смешно было смотреть. Не знаю, выкладывались или нет, но сам счет 1:5 говорит сам за себя. Очень некрасиво по отношению к нему себя повели. Игра только закончилась, а в раздевалку зашел один из руководителей клуба и объявил Эмери об отставке», – сказал Ледяхов.

  • Эмери проработал в «Спартаке» с лета 2012 года по осень.
  • Затем в «Севилье» испанец три раза подряд выиграл Лигу Европы.

Журналист Егоров: «Часть совета директоров «Спартака» в 2012 году была готова заплатить Эмери, чтобы он не приезжал, потому что у Карпина покатило»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Эмери Унаи Ледяхов Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erma
1576164567
Охотно верю. Только что написал пост о том, что наши клубы регулярно проваливаются в Европе потому, что у нас в руководстве клубов одни дураки и интриганы (за редким исключением).
Ответить
Сильвербой
1576164996
Ну это эстонцу надо спасибо сказать, мразь еще та, уважения к нему никакого!!!
Ответить
raritet
1576165710
Проблема шире. В мотивации. Главное чем все руководствуются в последние годы- срубить как можно больше и , главное, быстрее, бабла.А иначе, можешь не успеть. И тут все при футбольных делах: менеджеры, агенты и просто , все кому ни попадя. И когда приходит в команду настоящий тренер, его просто плавят. А почему. потому что не выгоден курс такого тренера: стабильный состав, изменения только точечные. Заработать же можно ,когда полная чехарда-быстрая смена тренеров и футболистов- это гора денег- подбегай бери и беги. При чем здесь футбол.
Ответить
piligrim1986
1576167492
всякие игрочишки
Ответить
VVM1964
1576174748
К сожалению те же проблемы возникли и с Каррерой - вместо помощи тренеру пошла его травля (((((((((((((((((((( , как бы история не пошла по третьему кругу (((((((((((
Ответить
paracetamol
1576181065
Это стандартная практика свинарника.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+