Ледяхов: «У Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему вставляли палки в колеса»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал об отставке главного тренера москвичей Унаи Эмери в ноябре 2011 года.

«Во многих ситуациях ему не то что не помогали – вставляли палки в колеса. На мой взгляд, у Эмери не получилось в «Спартаке», потому что все вокруг делалось для того, чтобы он провалился. Ему следовало напрямую общаться с владельцем клуба. Он этого не делал, поэтому и получилось то, что получилось.

Например, он нуждался в поддержке в вопросах быта. Они не решались. Эмери просил поменять питание на базе. Ему отвечали: «Нет». Он хотел одних футболистов – ему давали других. В большом клубе все должны быть заточены под одну цель, а не так – тренер сам по себе, руководство само по себе. С Эмери приехали три испанских помощника, но один оказался не совсем его помощником – остался в «Спартаке» после отставки Унаи.

Игра с «Динамо» — это же цирк был. Смешно было смотреть. Не знаю, выкладывались или нет, но сам счет 1:5 говорит сам за себя. Очень некрасиво по отношению к нему себя повели. Игра только закончилась, а в раздевалку зашел один из руководителей клуба и объявил Эмери об отставке», – сказал Ледяхов.

Эмери проработал в «Спартаке» с лета 2012 года по осень.

Затем в «Севилье» испанец три раза подряд выиграл Лигу Европы.

Журналист Егоров: «Часть совета директоров «Спартака» в 2012 году была готова заплатить Эмери, чтобы он не приезжал, потому что у Карпина покатило»