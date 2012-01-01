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    Журналист Егоров: «Часть совета директоров «Спартака» в 2012 году была готова заплатить Эмери, чтобы он не приезжал, потому что у Карпина покатило»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в 2012 года не весь совет директоров «Спартака» был за назначение на пост главного тренера Унаи Эмери. Некоторые члены хотели, чтобы Валерий Карпин продолжал управлять командой.

    «Когда Карпин нашел Эмери, договорился с ним, в последнем туре сезона «Спартак» благодаря победе в Питере вышел в Лигу чемпионов.

    По моей информации, в тот момент часть членов совета директоров клуба была готова заплатить Эмери, чтобы он не приезжал (в тайне от тех коллег, которые выступали за испанца – прим. «Бомбардир»), потому что у Карпина покатило. Это потрясающая история. Я, когда узнал, подумал: «Господи, как такое возможно?» – рассказал Егоров.

    • Эмери проработал в «Спартаке» с лета 2012 года по осень.
    • Затем в «Севилье» испанец три раза подряд выиграл Лигу Европы.
    • Сейчас Эмери тренирует «Арсенал».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +264

      Vizual 8 минут назад

      Сам в шоке что такое в голову залезло

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