Журналист Егоров: «Часть совета директоров «Спартака» в 2012 году была готова заплатить Эмери, чтобы он не приезжал, потому что у Карпина покатило»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что в 2012 года не весь совет директоров «Спартака» был за назначение на пост главного тренера Унаи Эмери. Некоторые члены хотели, чтобы Валерий Карпин продолжал управлять командой.

«Когда Карпин нашел Эмери, договорился с ним, в последнем туре сезона «Спартак» благодаря победе в Питере вышел в Лигу чемпионов.

По моей информации, в тот момент часть членов совета директоров клуба была готова заплатить Эмери, чтобы он не приезжал (в тайне от тех коллег, которые выступали за испанца – прим. «Бомбардир»), потому что у Карпина покатило. Это потрясающая история. Я, когда узнал, подумал: «Господи, как такое возможно?» – рассказал Егоров.