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    «СЭ»: Овчинников – новый кандидат на пост тренера «Ротора». Другие претенденты – Аленичев, Хохлов и Тетрадзе

    По информации «Спорт-Экспресса», тренер ЦСКА Сергей Овчинников находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Ротора».

    Издание сообщало, что кандидаты на пост в «Роторе» – Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов, Омари Тетрадзе.

    • В среду «Ротор» объявил об уходе главного тренера Игоря Меньщикова.
    • Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
    • После 25 туров «Ротор» идет на первом месте в ФНЛ с 52 очками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2946

      Fan Loko mik 20 минут назад

      А за что Меньщикова убрали???? Наверное слишком прытко скаканул на первое место?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1213

      gor77 58 минут назад

      Бомбардир.(((((((((((((((((
      А это точная информация, точнее слухи???
      По другим данным список малость другой:
      "В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов, Роман Пилипчук и Омари Тетрадзе."
      Об этом сообщает "Рамблер/спорт".

      0
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      ...
      Рейтинг: +872

      evgevg13 > gor77 57 минут назад

      Это точные слухи...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +932

      Из Твери Леха 1 час назад

      Какая-то чертовщина происходит. Тамбов выходит в РПЛ и тренера увольняют, ставят клоуна Григоряна. Здесь судя по всему тоже Ротор выйдет и хотят поставить тренера вратарей. Что за бред нахрен? Почему тренеры из ФНЛ не могут дальше тренировать???

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12969

      bset 1 час назад

      Так, а кто командой будет рулить, пока Ганчаренко дисквалификацию отбывает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10903

      vladimir-7 > bset 1 час назад

      Онопко есть, а вместо Овчинникова будет Акинфеев.

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