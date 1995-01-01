«СЭ»: Овчинников – новый кандидат на пост тренера «Ротора». Другие претенденты – Аленичев, Хохлов и Тетрадзе

А за что Меньщикова убрали???? Наверное слишком прытко скаканул на первое место?
По информации «Спорт-Экспресса», тренер ЦСКА Сергей Овчинников находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Ротора».
Издание сообщало, что кандидаты на пост в «Роторе» – Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов, Омари Тетрадзе.
- В среду «Ротор» объявил об уходе главного тренера Игоря Меньщикова.
- Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
- После 25 туров «Ротор» идет на первом месте в ФНЛ с 52 очками.