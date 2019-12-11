Михаил Кержаков: «Нам специально не сообщали, что творилось в матче «Лион» – «Лейпциг»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас в голове полное опустошение, больше ничего. Не смотрели, что творилось в параллельном матче «Лиона» и «Лейпцига» (2:2). И в раздевалке об этом не говорили, нам специально не сообщали. Хотя, возможно, кто-то и знал.

Голы из-за ошибок? Все голы происходят из-за ошибок. Не могу сказать, что случилось в первом голе, помню только концовку. А со вторым и третьим все понятно. В раздевалке было молчание. А о чем говорить? Все все прекрасно понимают», – сказал Кержаков.

«Зенит» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе.

«Зенит» – лидер РПЛ. В активе петербургского клуба 45 очков после 19 туров.

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков