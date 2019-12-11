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  • Михаил Кержаков: «Нам специально не сообщали, что творилось в матче «Лион» – «Лейпциг»

Михаил Кержаков: «Нам специально не сообщали, что творилось в матче «Лион» – «Лейпциг»

11 декабря 2019, 07:42
8

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас в голове полное опустошение, больше ничего. Не смотрели, что творилось в параллельном матче «Лиона» и «Лейпцига» (2:2). И в раздевалке об этом не говорили, нам специально не сообщали. Хотя, возможно, кто-то и знал.

Голы из-за ошибок? Все голы происходят из-за ошибок. Не могу сказать, что случилось в первом голе, помню только концовку. А со вторым и третьим все понятно. В раздевалке было молчание. А о чем говорить? Все все прекрасно понимают», – сказал Кержаков.

  • «Зенит» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе.
  • «Зенит» – лидер РПЛ. В активе петербургского клуба 45 очков после 19 туров.

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Лион РБ Лейпциг Кержаков Михаил
Комментарии (8)
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panmon
1576044406
Это неверно. Подсознательно была надежда... надо было говорить что Лион выигрывает с самого начала
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Я - легенда
1576045060
А толку вам было это сообщать?
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Decorhome
1576046583
вам вообще не нужно было ехать в Португалию. За чем? Для позора?
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Давид59
1576050397
Не очень в это верится. Вышли на 2-й тайм почти "победителями"
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ivanthebest
1576053879
Пистапол... Сразу после матча Семак сказал, что все всё знали и что это не должно было никак повлиять на команду. Раз уж обос..ались, так хоть иметь смелости признать это. Ретард.
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амани
1576055523
перед матчем нужно было в туалет сходить! Вас уже "заложил" супер-пупер футболер Дзюбиньо
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anatolich72
1576056055
Это что упрёк ?
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general.lizyukov
1576062645
При чем тут параллельный матч, вам всего лишь надо было выиграть домашнюю игру. Дебилы.
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