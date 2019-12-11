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    Михаил Кержаков: «Нам специально не сообщали, что творилось в матче «Лион» – «Лейпциг»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Сейчас в голове полное опустошение, больше ничего. Не смотрели, что творилось в параллельном матче «Лиона» и «Лейпцига» (2:2). И в раздевалке об этом не говорили, нам специально не сообщали. Хотя, возможно, кто-то и знал.

    Голы из-за ошибок? Все голы происходят из-за ошибок. Не могу сказать, что случилось в первом голе, помню только концовку. А со вторым и третьим все понятно. В раздевалке было молчание. А о чем говорить? Все все прекрасно понимают», – сказал Кержаков.

    • «Зенит» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе.
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    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2387

      panmon 7 секунд назад

      Это неверно. Подсознательно была надежда... надо было говорить что Лион выигрывает с самого начала

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