Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» пропустил от «Бенфики» на 47-й минуте, а на 56-й остался в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса

«Зенит» пропустил от «Бенфики» на 47-й минуте, а на 56-й остался в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса

11 декабря 2019, 00:11
70

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». На 47-й минуте португальцев вывел вперед полузащитник Франко Серви.

С учетом параллельного матча «Лион»«Лейпциг» «Зенит» в группе идет вторым и выходит в плей-офф Лиги чемпионов, чего не было с российскими клубами четыре года.

UPD: на 56-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос – россияне в меньшинстве.

  • В игре первого круга «Зенит» дома «Бенфику» победил.
  • Первое место в группе досрочно занял «Лейпциг».
  • Матч в Португалии – последний для «Зенита» перед отпуском.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Бенфика Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (70)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1576012646
Короче вот он наш уровень футбола) Спасибо нашим чиновникам, которые после побед в Кубке УЕФА за каких-то 10 лет способствовали тому, чтобы наши клубы сосали в Европе) Лимиты тупорые понапридумывали, а заполнять этот лимит некем - нет ничего, что стимулировало бы появление молодежи. Надеюсь, что мы рухнем в рейтинге УЕФА место на 20-е, чтобы наконец-то зашевелились и увидели проблему. А то почудилось им, видите ли лимит плоды приносить начал. И этот ЧМ злосчастный, где мы каким-то чудом дошли до 1/4. Да лучше бы не было этого успеха, уже давно все отменили.
Ответить
ivanthebest
1576012983
Позорники чмошные... Узнали в перерыве счёт матча Лиона, вышли на понтах с расслабленными булками, а сейчас могут спокойно уехать с последнего места, подарив евровесну Бенфике. Просто клоуны епучие.
Ответить
mexti69
1576013523
ВАР какой-то зрячий))) не то что в Питере)))
Ответить
Kolyan1985
1576013699
Вот он Российский футбол во всей красе!!! Потом удивляются почему в России болеют за зарубежные клубы!!!! Ходят пешком, надеются что Лейпциг победит... УРОДЫ!
Ответить
Snek
1576014278
Я болельщик ЦСКА, но читая комменты сделал вывод, что футбол в России не нужен. У нас тупые черти, а не болельщики, которые готовы подавиться своим политическим говном ради футбола.
Ответить
GoLenaStop
1576014321
2-2 Лион!!!Ё!!! Браво! Зенит, домой плять, чистить трубы в оренбургских и сочинских сортирах!!!
Ответить
ArReal
1576014334
Ну вот...собственно все в группе на своих местах)))
Ответить
Jhon1989
1576014425
Ну что пет... шня газпромовская, отсос вам за все бонусы от судеек в РПЛ!!!
Ответить
den161
1576014842
Позор зенит, это вам не рпл, блин. Все по делом. Жаль за рос.клуб, но зеня ноль
Ответить
paracetamol
1576015431
Семак: Я не маг, сделать хотел грозу, а получил козу!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+