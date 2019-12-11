«Зенит» пропустил от «Бенфики» на 47-й минуте, а на 56-й остался в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». На 47-й минуте португальцев вывел вперед полузащитник Франко Серви.

С учетом параллельного матча «Лион» – «Лейпциг» «Зенит» в группе идет вторым и выходит в плей-офф Лиги чемпионов, чего не было с российскими клубами четыре года.

UPD: на 56-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос – россияне в меньшинстве.