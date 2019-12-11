«Зенит» пропустил от «Бенфики» на 47-й минуте, а на 56-й остался в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». На 47-й минуте португальцев вывел вперед полузащитник Франко Серви.
С учетом параллельного матча «Лион» – «Лейпциг» «Зенит» в группе идет вторым и выходит в плей-офф Лиги чемпионов, чего не было с российскими клубами четыре года.
UPD: на 56-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос – россияне в меньшинстве.
- В игре первого круга «Зенит» дома «Бенфику» победил.
- Первое место в группе досрочно занял «Лейпциг».
- Матч в Португалии – последний для «Зенита» перед отпуском.
Источник: Бомбардир.ру