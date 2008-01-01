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    «Зенит» пропустил от «Бенфики» на 47-й минуте, а на 56-й остался в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса

    В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». На 47-й минуте португальцев вывел вперед полузащитник Франко Серви.

    С учетом параллельного матча «Лион»«Лейпциг» «Зенит» в группе идет вторым и выходит в плей-офф Лиги чемпионов, чего не было с российскими клубами четыре года.

    UPD: на 56-й минуте вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос – россияне в меньшинстве.

    • В игре первого круга «Зенит» дома «Бенфику» победил.
    • Первое место в группе досрочно занял «Лейпциг».
    • Матч в Португалии – последний для «Зенита» перед отпуском.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии88
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      Рейтинг: +46

      shamil1111 15 минут назад

      Лошары они и в Португалии лошары

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      Рейтинг: +203

      Кронштадт65 21 минуту назад

      всё плохое что могло случиться , случилось. в лионе ничья у нас 0-3 , я просто уничтожен, как так

      0
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      Рейтинг: +203

      Кронштадт65 23 минуты назад

      что это было

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      ...
      Рейтинг: +1003

      solodealer > Кронштадт65 16 минут назад

      Вы...что-то СТРАННОЕ заметили?)))

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      Рейтинг: +203

      Кронштадт65 > solodealer 14 минут назад

      да, команда не играла, и не важно кто был соперником.

      0
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      Рейтинг: +1003

      solodealer 23 минуты назад

      Даже допинг не помог...Похоже...ЗРЯ РУСАДУ ЗАГУБИЛИ И НА САНКЦИИ НАРВАЛИСЬ)))
      А, ведь, их предупреждали: по две таблэтки ВО ВРЕМЯ ЕДЫ!
      А не с похмелья утром, водкой запивая....

      1
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      Рейтинг: +13282

      slavutiq70 24 минуты назад

      Ну если посмотреть на те команды которые вышли из группы,,,просто намного богаче наших,,,,а это возможность покупать хороших игроков,вот и всё кто богаче тот и правит футболом,,,,,,,

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      Рейтинг: +1003

      solodealer > slavutiq70 16 минут назад

      Это Вы что именно имеете в виду под "...команды которые вышли из группы,,,просто намного богаче наших,,..."
      ВЫ, ХОТЬ ПОНИМАЕТЕ, КТО У ЭТОГО ЗЕНИТА СПОНСОР?????
      Вам тут уже все объясняют: УБИТА В СТРАНЕ КОНКУРЕНЦИЯ! И в футболе тоже! Откуда браться конкруентным на международном рынке пролуктам ИЛИ КОНКУРЕНТНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ИГРЕ?))) Как, играя 90% игр с "массовкой" в шоу - представителями голожопых регионов, получая за ЭТОТ "ФУТБОЛ" миллионы долларов в зарплатах и бонусах, можно противовстоять даже середнякам из нормальных стран???)))
      ОТКУДА ВОЗЬМЁТСЯ "КАЧЕСТВЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ " СЫР...после ЗАПРЕТА ИМПОРТНОГО?)))
      Вы, хотьэто понимаете?

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      Рейтинг: +4572

      paracetamol 28 минут назад

      Семак:
      Я не маг,
      сделать хотел грозу, а получил козу!

      1
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      Рейтинг: +1440

      Torvald64 29 минут назад

      Семак сегодняшним матчем показал, что он никакущий тренер. Прямо сильное разочарование.

      Команда в нокдауне после 0:2, но достаточно забивать хотя бы один. И - ничего, вообще никаких идей и действий. Тупо стоять и молиться на Лейпциг. С таким отношением в священники надо, а не в тренеры

      1
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      Рейтинг: +4572

      paracetamol > Torvald64 27 минут назад

      Семак кокущий, но для внутреннего потребления.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Torvald64 > paracetamol 23 минуты назад

      Так а что на внутреннем... Еще бы они не шли впереди таблицы, когда у них такой состав, целый фарм-клуб в РПЛ - и это на фоне еще более нестабильных конкурентов. Ну не должен тренер сдаваться и не иметь вообще никаких идей - он тогда в болельщика превращается. Такое и на внутреннем уровне не прощается - стоит лишь сопернику посерьезнее появиться

      0
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      Рейтинг: +13

      Питерский князь 31 минуту назад

      А чему здесь радоваться? Я некоторых не пойму. Куча дебилов.
      Летом ищем себе нового тренера. Семак, Уфа завет.

      -2
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      Рейтинг: +1003

      solodealer > Питерский князь 27 минут назад

      А чё лета ждать? Тедеску забирайте!

      0
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      Рейтинг: +1003

      solodealer 32 минуты назад

      КАК В ВОДУ…
      28-го ноября я написал: «… Лейпциг мы видели и удивляться здесь нечему. А если без эмоций, то... ПОКА ДЛЯ ЗЕНИТА ВСЁ ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТО! 1. Мы сегодня видели нашу игру. Скажем честно: Зенит....продержался... Лион силён И ЕМУ ВПОЛНЕ ПО СИЛАМ НЕ ПРОИГРАТЬ ЛЕЙПЦИГУ. 2. Кто даст гарантию, что Зенит выиграет у Бенфики?...»
      И КАКОЙ-ТО ПРОПАГАНДИСТ ИЗ ФАБРИКИ ТРОЛЛЕЙ ТУТ НАПИСАЛ: Я ДАЮ ГАРАНТИЮ, ЧТО ЗЕНИТ НЕ ПРОИГРАЕТ…Эй…где ты «вертикальный вертухай»?

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      Рейтинг: +3503

      САДЫЧОК 32 минуты назад

      Семак , что ты наделал !!! Выпустить Шатова , Оздоева , Дзюбу , а потом еще и Смольникова -это НЕНОРМАЛЬНО ! Дзюба один раз попробовал с нарушением опереться , как в нашем чемпионате...такое не пройдет !

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