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  • Анчелотти: «Наполи» против «Ливерпуля» легче, чем в любой игре Серии А»

Анчелотти: «Наполи» против «Ливерпуля» легче, чем в любой игре Серии А»

10 декабря 2019, 07:07
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о возможной отставке, а также объяснил, почему его команда в еврокубках чувствует себя увереннее, чем в матчах Серии А.

«Мы достойно выступаем в сложной группе, но вся команда обеспокоена происходящим в национальном чемпионате. Нам в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» было проще, чем в любой игре Серии А, потому что давление безумно сказывается.

Слухи о моей возможной отставке? Если бы я не считал себя лучшим человеком, способным исправить ситуацию в клубе, то я бы уже уволился», – заявил Анчелотти.

  • «Наполи» занимает седьмое место в лиге, набрав 21 очко.
  • В Лиге чемпионов клуб из Неаполя идет вторым в группе Е, набрав девять очков.
  • Сегодня неаполитанцы сыграют в решающем туре ЛЧ против «Генка».
  • Накануне появилась информация, что Дженнаро Гаттузо согласовал с «Наполи» контракт до 2021 года.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Cules2013
1575952400
Если бы я не считал себя лучшим человеком, способным исправить ситуацию в клубе, то я бы уже уволился» --- Узнаю самодовольного Анчи. Вот поэтому тебя скоро уволят сами.
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Psih86
1575963254
В Италии тяжело потому что там все автобусники, а Ливерпуль играет в открытый яркий футбол, как и сам Наполи.
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