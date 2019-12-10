Анчелотти: «Наполи» против «Ливерпуля» легче, чем в любой игре Серии А»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о возможной отставке, а также объяснил, почему его команда в еврокубках чувствует себя увереннее, чем в матчах Серии А.

«Мы достойно выступаем в сложной группе, но вся команда обеспокоена происходящим в национальном чемпионате. Нам в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» было проще, чем в любой игре Серии А, потому что давление безумно сказывается.

Слухи о моей возможной отставке? Если бы я не считал себя лучшим человеком, способным исправить ситуацию в клубе, то я бы уже уволился», – заявил Анчелотти.