Анчелотти: «Наполи» против «Ливерпуля» легче, чем в любой игре Серии А»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о возможной отставке, а также объяснил, почему его команда в еврокубках чувствует себя увереннее, чем в матчах Серии А.
«Мы достойно выступаем в сложной группе, но вся команда обеспокоена происходящим в национальном чемпионате. Нам в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» было проще, чем в любой игре Серии А, потому что давление безумно сказывается.
Слухи о моей возможной отставке? Если бы я не считал себя лучшим человеком, способным исправить ситуацию в клубе, то я бы уже уволился», – заявил Анчелотти.
- «Наполи» занимает седьмое место в лиге, набрав 21 очко.
- В Лиге чемпионов клуб из Неаполя идет вторым в группе Е, набрав девять очков.
- Сегодня неаполитанцы сыграют в решающем туре ЛЧ против «Генка».
- Накануне появилась информация, что Дженнаро Гаттузо согласовал с «Наполи» контракт до 2021 года.
Источник: Football Italia