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    Анчелотти: «Наполи» против «Ливерпуля» легче, чем в любой игре Серии А»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о возможной отставке, а также объяснил, почему его команда в еврокубках чувствует себя увереннее, чем в матчах Серии А.

    «Мы достойно выступаем в сложной группе, но вся команда обеспокоена происходящим в национальном чемпионате. Нам в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» было проще, чем в любой игре Серии А, потому что давление безумно сказывается.

    Слухи о моей возможной отставке? Если бы я не считал себя лучшим человеком, способным исправить ситуацию в клубе, то я бы уже уволился», – заявил Анчелотти.

    • «Наполи» занимает седьмое место в лиге, набрав 21 очко.
    • В Лиге чемпионов клуб из Неаполя идет вторым в группе Е, набрав девять очков.
    • Сегодня неаполитанцы сыграют в решающем туре ЛЧ против «Генка».
    • Накануне появилась информация, что Дженнаро Гаттузо согласовал с «Наполи» контракт до 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8909

      Cules2013 1 час назад

      Если бы я не считал себя лучшим человеком, способным исправить ситуацию в клубе, то я бы уже уволился»
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      Узнаю самодовольного Анчи. Вот поэтому тебя скоро уволят сами.

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