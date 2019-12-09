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    Globo Esporte: «Васко да Гама» хочет купить защитника «Зенита» Дугласа Сантоса

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос стал трансферной целью «Васко да Гамы», сообщает Globo Esporte.

    По информации источника, бразильский клуб ищет нового левого фулбека и игрок лидера РПЛ является приоритетным кандидатом.

    • «Зенит» купил Сантоса летом у «Гамбурга» за 12 миллионов евро.
    • В составе петербургской команды 25-летний футболист провел 25 матчей и сделал два ассиста.

    Источник: Globo Esporte

    Бразильский телеканал, первая по величине португалоязычная телекоммуникационная компания в мире.

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    09.12.2019 23:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      Серж 69 26 минут назад

      Хотеть не вредно,но Зенит его не продаст,такая "корова" нужна самому.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1932

      Борат 1 час назад

      У этого Васьки да гамы бабла на него не хватит, пускай себе в фавеллах игруна ищут!

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