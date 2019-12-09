Globo Esporte: «Васко да Гама» хочет купить защитника «Зенита» Дугласа Сантоса

Хотеть не вредно,но Зенит его не продаст,такая "корова" нужна самому.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос стал трансферной целью «Васко да Гамы», сообщает Globo Esporte.
По информации источника, бразильский клуб ищет нового левого фулбека и игрок лидера РПЛ является приоритетным кандидатом.
- «Зенит» купил Сантоса летом у «Гамбурга» за 12 миллионов евро.
- В составе петербургской команды 25-летний футболист провел 25 матчей и сделал два ассиста.
Источник: Globo Esporte
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