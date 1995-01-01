Черышев пропустит матч с «Аяксом» в Лиге чемпионов

"Черышев пропустит матч с «Валенсией» в Лиге чемпионов"
"Вингер «Валенсии» Денис Черышев"
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Вингер «Валенсии» Денис Черышев не поможет своей команде в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».
28-летний россиянин не попал в заявку левантийской команды на указанную игру.
- Черышев не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.
- В прошлый вторник он вернулся к тренировкам в общей группе.
- Матч «Аякс» – «Валенсия» состоится 10 декабря в 23:00 по московскому времени.