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    Бундеслига. «Унион» обыграл «Кельн», «Падерборн» победил «Вердер»

    Состоялись воскресные матчи 14-го тура Бундеслиги.

    Берлинский «Унион» обыграл «Кельн» со счетом 2:0 благодаря дублю Себастьяна Андерссона. «Падерборн» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Вердер» – 1:0.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

    Унион – Кельн – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Андерссон, 33; 2:0 – Андерссон, 50.

    Вердер – Падерборн – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Михель, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3724

      Yev 17 минут назад

      Матч Вердера смотрел безучасно до тех пор пока не увидел,***, радужный флажёк на угловых. И тут я стал ярым болельщиком Падерборна.
      Достали эти попалюбы!!! Когда эти уроды уже успокоятся и будут друг друга трахать в анал без агитации?!
      Заметили какой я политкорректный?

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      Рейтинг: +138

      Файдаэн_Шаз > Yev 3 минуты назад

      Как бы тебе сказать... Такие флажки на всех стадионах в Бундеслиге. Равно как капитанские повязки в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +3724

      Yev > Файдаэн_Шаз 2 минуты назад

      Кошмар и беда, пожалеть что ль этих фрицев?

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