Бундеслига. «Унион» обыграл «Кельн», «Падерборн» победил «Вердер»

Матч Вердера смотрел безучасно до тех пор пока не увидел,***, радужный флажёк на угловых. И тут я стал ярым болельщиком Падерборна.
Достали эти попалюбы!!! Когда эти уроды уже успокоятся и будут друг друга трахать в анал без агитации?!
Заметили какой я политкорректный?
Состоялись воскресные матчи 14-го тура Бундеслиги.
Берлинский «Унион» обыграл «Кельн» со счетом 2:0 благодаря дублю Себастьяна Андерссона. «Падерборн» одержал вторую победу в сезоне, одолев «Вердер» – 1:0.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур
Голы: 1:0 – Андерссон, 33; 2:0 – Андерссон, 50.
Вердер – Падерборн – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Михель, 90.