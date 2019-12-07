«Реал» сыграет с «Эспаньолом» в зеленой форме в поддержку борьбы против изменения климата

Мадридский «Реал» в матче 16-го тура Примеры против «Эспаньола» выступит с акцией в поддержку борьбы против изменения климата. Футболисты сыграют в зеленой форме.
Такую же акцию предприняла испанская газета Marca, которая вышла с зеленой обложкой. Встреча «Реал» – «Эспаньол» начнется в 15:00 по Москве.
- Если «Реал» не проиграет каталонцам, то возглавит таблицу.
- «Эспаньол» идет в зоне вылета.
- За последние 12 лет «Эспаньол» на «Сантьяго Бернабеу» не победил ни разу.
Источник: твиттер Александра Вишневского