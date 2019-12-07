«Реал» сыграет с «Эспаньолом» в зеленой форме в поддержку борьбы против изменения климата

Мадридский «Реал» в матче 16-го тура Примеры против «Эспаньола» выступит с акцией в поддержку борьбы против изменения климата. Футболисты сыграют в зеленой форме.

Такую же акцию предприняла испанская газета Marca, которая вышла с зеленой обложкой. Встреча «Реал» – «Эспаньол» начнется в 15:00 по Москве.