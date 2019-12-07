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  • «Реал» сыграет с «Эспаньолом» в зеленой форме в поддержку борьбы против изменения климата

«Реал» сыграет с «Эспаньолом» в зеленой форме в поддержку борьбы против изменения климата

7 декабря 2019, 14:58
3

Мадридский «Реал» в матче 16-го тура Примеры против «Эспаньола» выступит с акцией в поддержку борьбы против изменения климата. Футболисты сыграют в зеленой форме.

Такую же акцию предприняла испанская газета Marca, которая вышла с зеленой обложкой. Встреча «Реал» – «Эспаньол» начнется в 15:00 по Москве.

  • Если «Реал» не проиграет каталонцам, то возглавит таблицу.
  • «Эспаньол» идет в зоне вылета.
  • За последние 12 лет «Эспаньол» на «Сантьяго Бернабеу» не победил ни разу.

Источник: твиттер Александра Вишневского
Испания. Примера Реал Эспаньол
Комментарии (3)
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AZ
1575720770
И что они этим изменят? Еще и на самолете небось полетят...
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Frankfurt Am Main
1575724001
Бред..
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Armani nn
1575768561
Всмысле изменения климата?Я че то совсем не догнал?Кто там климат может изменить???
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