«Спартак» опустился в РПЛ на девятую строчку. На ней же клуб был два месяца назад на момент ухода Кононова

Махал-махал крылышками Спартак,но так и не смог взлететь.Вся надежда на весну.Бог в помощь.
После победы «Арсенала» в 19-м туре РПЛ над «Локомотивом» (4:0) «Спартак» опустился в таблице на девятое место. На этой же строчке клуб был 29 сентября, когда в отставку отправили главного тренера Олега Кононова.
Его сменил немец Доменико Тедеско. При нем «Спартак» в чемпионате России одержал две победы.
- В воскресенье, 8-го декабря, «Спартак» сыграет в 19-м туре с «Ростовом».
- Тедеско с «Шальке» занимал второе место в Бундеслиге.
- Кононов находится без работы.