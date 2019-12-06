Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «Спартак» опустился в РПЛ на девятую строчку. На ней же клуб был два месяца назад на момент ухода Кононова

    После победы «Арсенала» в 19-м туре РПЛ над «Локомотивом» (4:0) «Спартак» опустился в таблице на девятое место. На этой же строчке клуб был 29 сентября, когда в отставку отправили главного тренера Олега Кононова.

    Его сменил немец Доменико Тедеско. При нем «Спартак» в чемпионате России одержал две победы.

    • В воскресенье, 8-го декабря, «Спартак» сыграет в 19-м туре с «Ростовом».
    • Тедеско с «Шальке» занимал второе место в Бундеслиге.
    • Кононов находится без работы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2019 23:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1332

      playsh 21 минуту назад

      Махал-махал крылышками Спартак,но так и не смог взлететь.Вся надежда на весну.Бог в помощь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru