«Спартак» опустился в РПЛ на девятую строчку. На ней же клуб был два месяца назад на момент ухода Кононова

После победы «Арсенала» в 19-м туре РПЛ над «Локомотивом» (4:0) «Спартак» опустился в таблице на девятое место. На этой же строчке клуб был 29 сентября, когда в отставку отправили главного тренера Олега Кононова.

Его сменил немец Доменико Тедеско. При нем «Спартак» в чемпионате России одержал две победы.