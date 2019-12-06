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РПЛ. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4. У команды Семина одна победа в последних десяти матчах

6 декабря 2019, 21:21
86

«Локомотив» в 19-м туре РПЛ крупно проиграл в Туле. Тем не менее, москвичи продолжают идти в таблице вторыми.

Команда Юрия Семина в последних десяти встречах победила один раз. На следующей неделе «Локомотив» проведет заключительный матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Горбатенко, 48; 2:0 – Луценко, 63; 3:0 – Луценко, 78; 4:0 – Чаушич, 83.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес Дельгадо, Бауэр, Горбатенко (Э. Кангва, 88), Чаушич, Лесовой (Ломовицкий, 78), Костадинов, Луценко (Аджоев, 86).

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хeведес, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.

Предупреждения: Григалава, 43 – Баринов, 29; Крыховяк, 50; Рыбус, 65.

Удаления: нет – Рыбус, 73 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив
Комментарии (86)
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SPbZenit12
1575656732
Локо поддержали акцию и ушли после 40 минуты с поля?
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Toomans
1575656922
Я в шоке. Паровозы, как так-то?..
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dyema
1575657040
Не следил за Локо, удивлён что так всё запущено))) Палыча просто жаль, похоже его время ушло, пора на пенсию, прискорбно. ИМХО. Без иронии.
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vladimir63
1575657624
а как же наши бесценные Миранчуки ?!
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aleksandr1969
1575657740
газпром купил, а как иначе?
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Я - легенда
1575657907
У Локо декабрьский сплин после слитого Кубка и, прости Господи, просранной Лиги чемпионов. Миранчукам сложновато будет при таких раскладах увидеть Старый Свет.
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S.K.V.
1575657969
Все по делу! Арсенал с победой!!!
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Вомбат
1575658743
Подумать только! Разгромленная сегодня команда недавно билась (с неплохими шансами) с великим Ювентусом, а разгромившая уныло в начале сезона тем же составом проигрывала примитивному Нефтчи. Вот что такое футбол.
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Олег1204
1575663288
Болелы зени могут пока порадоваться, придёт нормальная власть и отправит этот недоклуб впердив, заодно анулируют липовые чемпионства.
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JTherry
1575663661
неожиданный пердимонокль... но у Локо в игре не было видно ни воли к победе, ни желания, а Арсенал играл, будто это для них игра за первое место... поздравляю туляков!
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