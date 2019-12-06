РПЛ. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4. У команды Семина одна победа в последних десяти матчах

«Локомотив» в 19-м туре РПЛ крупно проиграл в Туле. Тем не менее, москвичи продолжают идти в таблице вторыми.

Команда Юрия Семина в последних десяти встречах победила один раз. На следующей неделе «Локомотив» проведет заключительный матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Горбатенко, 48; 2:0 – Луценко, 63; 3:0 – Луценко, 78; 4:0 – Чаушич, 83.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес Дельгадо, Бауэр, Горбатенко (Э. Кангва, 88), Чаушич, Лесовой (Ломовицкий, 78), Костадинов, Луценко (Аджоев, 86).

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хeведес, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.

Предупреждения: Григалава, 43 – Баринов, 29; Крыховяк, 50; Рыбус, 65.

Удаления: нет – Рыбус, 73 (вторая ж.к.).

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