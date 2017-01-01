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    РПЛ. «Локомотив» проиграл «Арсеналу» 0:4. У команды Семина одна победа в последних десяти матчах

    «Локомотив» в 19-м туре РПЛ крупно проиграл в Туле. Тем не менее, москвичи продолжают идти в таблице вторыми.

    Команда Юрия Семина в последних десяти встречах победила один раз. На следующей неделе «Локомотив» проведет заключительный матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Горбатенко, 48; 2:0 – Луценко, 63; 3:0 – Луценко, 78; 4:0 – Чаушич, 83.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес Дельгадо, Бауэр, Горбатенко (Э. Кангва, 88), Чаушич, Лесовой (Ломовицкий, 78), Костадинов, Луценко (Аджоев, 86).

    «Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хeведес, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.

    Предупреждения: Григалава, 43 – Баринов, 29; Крыховяк, 50; Рыбус, 65.

    Удаления: нет – Рыбус, 73 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии73
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      Рейтинг: +11

      Игорь Тютюкин 4 минуты назад

      ФУТБОЛ ТУЛЬСКОГО «АРСЕНАЛА»
      Побеждать — это норма.
      Страх и грубость — в утиль.
      Красно-жёлтая форма.
      Атакующий стиль.

      Игровые задиры.
      Каждый матч, как финал.
      Всех сильней канониры —
      Тульский клуб «Арсенал».

      На футбольное поле
      Он выходит с душой.
      И куражится вволю
      Над защитой чужой.

      Забивать — это норма.
      Лень и трусость — в утиль.
      Красно-жёлтая форма.
      Атакующий стиль.

      Игорь Тютюкин

      0
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      Рейтинг: +1814

      Kollljan 14 минут назад

      Гнать пора старого на пенсию.

      1
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      Рейтинг: +11483

      sssrspartak 20 минут назад

      арсенал конечно с победой!но палыч !игроки с похмелюги после вашего ордена были?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1925

      Иван_Невский > sssrspartak 4 минуты назад

      ну а чего , это причина. чуток перебрали, на второй тайм не хватило сил.

      0
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      Рейтинг: +1420

      Бриг 21 минуту назад

      Потому что всегда и со всеми надо играть как в последний раз. Это молодым игрокам и юным болелам нужно запомнить как "отче наш". Хотя вы смысла этой фразы не понимаете...

      2
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      Рейтинг: +18

      OstavteLOKO_V_pokoe 22 минуты назад

      Локомотив! Быстрее пиши заяву в ментуру на Арсенал!!! Тебя изнасиловали! Причем не так как ты хотел...

      1
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      Рейтинг: +165

      johnny983 32 минуты назад

      Локо искренне так поплыл после поражений от Юве и Спартака...
      В перерыве надо решать психологические проблемы, в принципе они пока ничего не потеряли в РПЛ, кроме первого места, которое уже понятно за кем останется.
      Хотя, лично я, предпочел бы увидеть Краснодар в ЛЧ, в следующем сезоне, но как будет, так будет.

      1
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      Рейтинг: -23

      Вальдемар IV > johnny983 4 минуты назад

      если ваши московские судьи не впишутся то все увидят

      0
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      Рейтинг: +6353

      mihail200606 33 минуты назад

      Че с Локо...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7734

      Skull_Boy 40 минут назад

      Интересно руководство Юве смотрела этот матч и хотят ли купить этого дерево под 59 номером

      2
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      Рейтинг: +7223

      Вомбат 40 минут назад

      Подумать только! Разгромленная сегодня команда недавно билась (с неплохими шансами) с великим Ювентусом, а разгромившая уныло в начале сезона тем же составом проигрывала примитивному Нефтчи. Вот что такое футбол.

      6
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      Рейтинг: +165

      johnny983 > Вомбат 30 минут назад

      Думаю, что Локо психологически сломался после обидных поражений в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +4429

      paracetamol 40 минут назад

      Тула разбушевалась, а локи, видать, орден Шпалыча накануне обмывали.

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