Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Серия А. Гол Роналду с пенальти не помог «Ювентусу» победить дома «Сассуоло»

    «Ювентус» в домашнем матче 14-го тура Серии А не смог победить «Сассуоло». Команды обменялись двумя голами, один из них забил Криштиану Роналду, который завтра, 2-го декабря, может получить «Золотой мяч».

    «Сассуоло» впервые в истории не проиграло «Ювентусу» в Турине. Команда идет в таблице на 12-м месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

    Ювентус – Сассуоло – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бонуччи, 20; 1:1 – Бога, 23; 1:2 – Капуто, 47; 2:2 – Роналду, 67 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +850

      VVadic 10 минут назад

      Всегда приятно когда Ювентус Сасуоло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Proker 49 минут назад

      Мне кажется Рону не очень рассчитывают в Юве,а в Португалии по другому отношения,ему там не 32 лет скажешь....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Вальдемар IV 1 час назад

      принтер интересно ливанет, как наполи вечно теряли очки когда надо выходить вперед

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3804

      dinar7777dinar 1 час назад

      левая пенька для пеналду спасла блюве от поражения ! интер выходи вперед .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      Dosya85 > dinar7777dinar 1 час назад

      левая пенка? а что для тебя не левая пенка?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      Dosya85 > dinar7777dinar 1 час назад

      седня барса с атлетико играет. побереги свою энергию на обливание грязью вашего физрука. мало ли что там произойдет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Hektor 84 > dinar7777dinar 1 час назад

      У роналду уже закат карьеры. С каждым сезоном его статистика будет ухудшаться. Я думаю он это и сам осознает. Когда то приходит время заканчивать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      dinar7777dinar > Dosya85 1 час назад

      поплачь поплачь! кристину брали на лч? )))) лч не видать а зп дохера )))) а за что? Блюве и так покупает сериал ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Proker 1 час назад

      Тактики игры как у аутсайдеров в Юве,этот тренер думает только конец игры,что бы быстрее наслаждаться с дымом,а игра не важно ему....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Don_Barzini 1 час назад

      Вот тебе и я вернулся от CR7...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1615

      giluxa1963 1 час назад

      ТАКИМИ ТЕМПАМИ САРРИ НЕ ДОТЯНЕТ ДО КОНЦА СЕЗОНА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8484

      KLIM777 2 часа назад

      и кто там говорил, что ювентус на ходу? Команда с новым говно-тренером просто кое как по полю возиться.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      Dosya85 > KLIM777 1 час назад

      а кто говорил что юве на ходу? можно источник или источник?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8484

      KLIM777 > Dosya85 1 час назад

      да болелы локо такое писали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      Dosya85 > KLIM777 1 час назад

      такое ощущение что юве в лч и юве в чемпионате 2 разные команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Hektor 84 > Dosya85 1 час назад

      Да они и с локомотивом пешком ходили. Где ты увидел разные команды?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3804

      dinar7777dinar > Hektor 84 1 час назад

      не говорика )))) еле еле отскакивали от локо которому тупо концентрации под конец матча не хватало !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74680
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru