«Ювентус» в домашнем матче 14-го тура Серии А не смог победить «Сассуоло». Команды обменялись двумя голами, один из них забил Криштиану Роналду, который завтра, 2-го декабря, может получить «Золотой мяч».

«Сассуоло» впервые в истории не проиграло «Ювентусу» в Турине. Команда идет в таблице на 12-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Ювентус – Сассуоло – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бонуччи, 20; 1:1 – Бога, 23; 1:2 – Капуто, 47; 2:2 – Роналду, 67 (с пенальти).

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