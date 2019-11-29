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  • Антон Миранчук: «Хочу, чтобы на международной арене все знали «Локомотив»

Антон Миранчук: «Хочу, чтобы на международной арене все знали «Локомотив»

29 ноября 2019, 21:12
6

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поговорил об амбициях клуба. В текущем сезоне Лиги чемпионов москвичи заняли последнее место в группе.

«Мы амбициозны и горим, занимаясь любимым делом. В том сезоне заняли второе место, сейчас хочется быть на первом. После Лиги чемпионов хочу, чтобы и на международной арене все знали такую команду, как «Локомотив», – сказал игрок.

  • Также Миранчук поговорил о своем будущем.
  • В этом сезоне Антон Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил два гола.
  • Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (6)
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erma
1575052206
Антон, кто же вспоминает и замечает лошадь, которая приходит на скачках последней?
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Кузьмич на трибуне
1575055615
Локо на международной арене запомнили , вы дважды в групповом этапе последние. Дурная слава-тоже слава.
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Stavropolets
1575090292
Не переживай, уже и так многие знают
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Axe111
1575090866
Его и так знают как беспонтовый клубик
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Plyash
1575955818
Ты ещё мало для этого сделал,так что давай работай.
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