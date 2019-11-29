Антон Миранчук: «Хочу, чтобы на международной арене все знали «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поговорил об амбициях клуба. В текущем сезоне Лиги чемпионов москвичи заняли последнее место в группе.

«Мы амбициозны и горим, занимаясь любимым делом. В том сезоне заняли второе место, сейчас хочется быть на первом. После Лиги чемпионов хочу, чтобы и на международной арене все знали такую команду, как «Локомотив», – сказал игрок.