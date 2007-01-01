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    Антон Миранчук: «Хочу, чтобы на международной арене все знали «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поговорил об амбициях клуба. В текущем сезоне Лиги чемпионов москвичи заняли последнее место в группе.

    «Мы амбициозны и горим, занимаясь любимым делом. В том сезоне заняли второе место, сейчас хочется быть на первом. После Лиги чемпионов хочу, чтобы и на международной арене все знали такую команду, как «Локомотив», – сказал игрок.

    • Также Миранчук поговорил о своем будущем.
    • В этом сезоне Антон Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил два гола.
    • Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      Кузьмич на трибуне 5 минут назад

      Локо на международной арене запомнили , вы дважды в групповом этапе последние. Дурная слава-тоже слава.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2144

      erma 1 час назад

      Антон, кто же вспоминает и замечает лошадь, которая приходит на скачках последней?

      0
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      Рейтинг: +1417

      VGreen > erma 6 минут назад

      ну футбол - не бега, а скорее бои. Ты можешь проиграть, но показать себя достойно. вроде Локомотив показал себя достойно, лишь матч с Байером домашний чуть смазал впечатления

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