Антон Миранчук: «Хочу, чтобы на международной арене все знали «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поговорил об амбициях клуба. В текущем сезоне Лиги чемпионов москвичи заняли последнее место в группе.
«Мы амбициозны и горим, занимаясь любимым делом. В том сезоне заняли второе место, сейчас хочется быть на первом. После Лиги чемпионов хочу, чтобы и на международной арене все знали такую команду, как «Локомотив», – сказал игрок.
- Также Миранчук поговорил о своем будущем.
- В этом сезоне Антон Миранчук провел в РПЛ девять матчей, забил два гола.
- Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».
Источник: официальный сайт «Локомотива»