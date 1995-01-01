Daily Mail: «Вест Хэм» уволит Пеллегрини, если он не улучшит ситуацию в ближайших двух играх

Собственно эти две кандидатуры (Эмери и Пеллегрини) выше всех котировались под ближайшую отставку.
«Вест Хэм» готов к увольнению главного тренера Мануэля Пеллегрини. Специалисту на исправление ситуации дали два матча.
Лондонцы уже рассматривают кандидатуры Дэвида Мойеса, Шона Дайча, Эдди Хау. Ближайшие соперники «Вест Хэма» по АПЛ – «Челси» и «Вулверхэмптон».
- 66-летний Пеллегрини возглавляет «Вест Хэм» с мая 2018 года.
- Контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/21.
- Зарплата тренера – 7 миллионов фунтов в год.