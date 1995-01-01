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    Daily Mail: «Вест Хэм» уволит Пеллегрини, если он не улучшит ситуацию в ближайших двух играх

    «Вест Хэм» готов к увольнению главного тренера Мануэля Пеллегрини. Специалисту на исправление ситуации дали два матча.

    Лондонцы уже рассматривают кандидатуры Дэвида Мойеса, Шона Дайча, Эдди Хау. Ближайшие соперники «Вест Хэма» по АПЛ – «Челси» и «Вулверхэмптон».

    • 66-летний Пеллегрини возглавляет «Вест Хэм» с мая 2018 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/21.
    • Зарплата тренера – 7 миллионов фунтов в год.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +497

      ARSteven89 1 минуту назад

      Собственно эти две кандидатуры (Эмери и Пеллегрини) выше всех котировались под ближайшую отставку.

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