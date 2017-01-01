Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Кержаков, Караваев, Кузяев – в основе «Зенита» на матч с «Лионом»; Марсело, Дембеле, Траоре сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом».

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

    «Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсело, Марщал, Тусар, Рен-Аделед, Корне, Дембеле, Траоре.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:01
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35549

      portero 2 минуты назад

      Да уж, все же наши медленно по полю двигаются....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3219

      polt 36 минут назад

      23 минута. Комментаторы каркают и похоже накаркают, идиоты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Из Твери Леха 54 минуты назад

      Спалился Артемка с рисунком под футболкой) Ну и выпендрежник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Лев Львов 56 минут назад

      Р-Р-Р-Р-Р-Р!!! Р-Р-р-р-!! р-р-р! Боишься, Лион?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      нейтральныйкакникто 1 час назад

      Прогноз на матч- Беззубая игра Зенита,с неторопливыми пробежками и пасами назад , в итоге ничья или проигрыш, в португалии точно также , А самый главный ЗМС современной России - опять ни с чем , только руками будет маячить , Итог - Зенит как и Локомотив в полном пролёте. Но как хочется ошибиться на все 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +820

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Удачи Зениту!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      1974valik 1 час назад

      Кого Вы экспертами называете, Быстрова и Аршсвина
      ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      нейтральныйкакникто > 1974valik 1 час назад

      Экспертов много , но показывают тех , которые говорят то , что хотят вдолбить в мозги обыкновенным любителям футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2118

      raritet 1 час назад

      Что-то , от имен Марсело, Дембеле и Траоре уже как-то неуютно.Но будем посмотреть, как на самом деле наш Кузявкин против Марселова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Kokmarov 1 час назад

      Будем болеть за наших (без иллюзий).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7879

      ufos73 1 час назад

      Вилков опять вне заявки на ЛЧ ((

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74590
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru