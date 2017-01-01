Кержаков, Караваев, Кузяев – в основе «Зенита» на матч с «Лионом»; Марсело, Дембеле, Траоре сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом».

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсело, Марщал, Тусар, Рен-Аделед, Корне, Дембеле, Траоре.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на санкт-петербургской «Газпром Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.