Кокорин, Шатов и Жирков тренировались в общей группе «Зенита»

«Зенит» провел тренировку перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

Защитник Юрий Жирков и хавбек Олег Шатов работали в общей группе. Также с командой тренировался форвард Александр Кокорин.

Жирков и Шатов пропустили матч 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

«Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.

После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.

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