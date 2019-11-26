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  • Кокорин, Шатов и Жирков тренировались в общей группе «Зенита»

Кокорин, Шатов и Жирков тренировались в общей группе «Зенита»

26 ноября 2019, 18:39
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«Зенит» провел тренировку перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

Защитник Юрий Жирков и хавбек Олег Шатов работали в общей группе. Также с командой тренировался форвард Александр Кокорин.

  • Жирков и Шатов пропустили матч 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).
  • «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
  • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.

Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами»


Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Лион Жирков Юрий Кокорин Александр Шатов Олег
Комментарии (2)
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1974valik
1574790439
Хотите Кокорина пропихнуть.
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Plyash
1574801761
Дедушка с внуком в одном зале.Фантастика.
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