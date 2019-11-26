Кокорин, Шатов и Жирков тренировались в общей группе «Зенита»

«Зенит» провел тренировку перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Защитник Юрий Жирков и хавбек Олег Шатов работали в общей группе. Также с командой тренировался форвард Александр Кокорин.
- Жирков и Шатов пропустили матч 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).
- «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
- После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
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Источник: «Матч ТВ»