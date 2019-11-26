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  • Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами»

Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами»

26 ноября 2019, 17:59
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона» рассказал о состоянии травмированных игроков.

— Каково состояние Юрия Жиркова?

— Он приехал с травмой после сборной. Сегодня после тренировки примем решение. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами, по которым решение мы тоже примем сегодня. Жаль, что Юра пропустил достаточно много и сейчас не находится в оптимальных кондициях.

  • «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
  • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.

Семак: «Мысль только одна – о завтрашнем матче с «Лионом». Никто не думает о следующей игре со «Спартаком»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Лион Жирков Юрий Семак Сергей
Комментарии (1)
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Garrincha58
1574782172
вот Акинфеев адекватный человек понимает что ему трудно уже быть полезным и сборной и ЦСКА а этот стар...р всё хочет успеть потому что ему по фиг на Зенит деньги в любом случае получит
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