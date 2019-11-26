Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона» рассказал о состоянии травмированных игроков.
— Каково состояние Юрия Жиркова?
— Он приехал с травмой после сборной. Сегодня после тренировки примем решение. Также есть еще два игрока с небольшими проблемами, по которым решение мы тоже примем сегодня. Жаль, что Юра пропустил достаточно много и сейчас не находится в оптимальных кондициях.
- «Зенит» сыграет с «Лионом» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
- После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
Семак: «Мысль только одна – о завтрашнем матче с «Лионом». Никто не думает о следующей игре со «Спартаком»
Источник: Официальный сайт «Зенита»