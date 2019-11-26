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  • Обухов, Крыховяк, Влашич, Ионов и Мелкадзе – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в ноябре

Обухов, Крыховяк, Влашич, Ионов и Мелкадзе – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в ноябре

26 ноября 2019, 11:53
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Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока турнира по итогам ноября.

За награду поборются Владимир Обухов («Тамбов»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Ионов («Ростов») и Георгий Мелкадзе («Тамбов»).

Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

В октябре лучшим игроком признавался Артем Дзюба из «Зенита».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов Локомотив ЦСКА Ростов Ионов Алексей Обухов Владимир Крыховяк Гжегож Мелкадзе Георгий Влашич Никола
Комментарии (2)
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Давид59
1574766067
Наверное всё же Влашич. Он мне чем-то Халка напоминает
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zra78
1574769423
Ну тут без вариантов,даже глупый назовёт, Крыховяк!!!
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