Обухов, Крыховяк, Влашич, Ионов и Мелкадзе – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в ноябре

Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока турнира по итогам ноября.
За награду поборются Владимир Обухов («Тамбов»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Ионов («Ростов») и Георгий Мелкадзе («Тамбов»).
Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».
В октябре лучшим игроком признавался Артем Дзюба из «Зенита».
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Источник: Официальный твиттер РПЛ